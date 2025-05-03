SPKC нашел всех контактировавших с заболевшей корью: новых случаев заражения нет

В настоящее время заболевшая корью персона лечится под наблюдением семейного врача, а контактным лицам даны рекомендации следить за состоянием своего здоровья и обращаться к своему семейному врачу, если они заметили симптомы болезни.

SPKC не зарегистрировал новых случаев заболевания корью.

Как ранее сообщалось, заболевшая корью женщина прибыла в Ригу 17 апреля в 12:45 международным автобусом компании Ecolines, выехавшим из Москвы 16 апреля в 17:15. 21 апреля она уехала на автобусе в Таллинн.

Корь - это крайне заразное острое вирусное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем, а также при прямом контакте. Заболеть может любой невакцинированный человек, не переболевший ранее, который контактировал с зараженным или находился в одном помещении с ним в течение двух часов после его ухода. Корь может протекать с тяжелыми осложнениями и представлять угрозу для жизни.

Симптомы кори включают жар с температурой выше 40 °C, мелкоточечную красную сыпь и увеличение лимфатических узлов. Возможны осложнения - воспаления уха, легких, а в тяжелых случаях - головного мозга.

Из-за недостаточного охвата вакцинацией в некоторых странах случаи кори и вспышки заболевания время от времени вновь фиксируются. В этом году уже зарегистрированы новые случаи в девяти странах ЕС: Австрии, Чехии, Финляндии, Германии, Ирландии, Литве, Нидерландах, Румынии и Испании.

Вспышки кори, как правило, связаны с возвращением из-за границы путешественников, зараженных во время поездки. В связи с ростом сезонных поездок увеличивается и риск распространения инфекции между странами, поясняет SPKC.