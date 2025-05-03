В пятницу в авариях на дорогах Латвии пострадали 14 человек

Вскоре после 11:00 в пятницу спасатели получили вызов в Аглонскую волость Прейльского края, где разбился микроавтобус. Используя гидравлические инструменты, спасатели освободили одного человека из машины, а второй выбрался из нее самостоятельно. Оба пострадавших были переданы сотрудникам скорой помощи.

За вождение в нетрезвом виде были задержаны четыре водителя, возбуждено два уголовных дела.

Водителям выписано 216 штрафов за превышение скорости, а всего за нарушения правил дорожного движения составлено 544 административных протокола.