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В пятницу в авариях на дорогах Латвии пострадали 14 человек

Автомобиль Госполиции.
Автомобиль Госполиции. Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 2 мая, в Латвии было зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Вскоре после 11:00 в пятницу спасатели получили вызов в Аглонскую волость Прейльского края, где разбился микроавтобус. Используя гидравлические инструменты, спасатели освободили одного человека из машины, а второй выбрался из нее самостоятельно. Оба пострадавших были переданы сотрудникам скорой помощи.

За вождение в нетрезвом виде были задержаны четыре водителя, возбуждено два уголовных дела.

Водителям выписано 216 штрафов за превышение скорости, а всего за нарушения правил дорожного движения составлено 544 административных протокола.

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