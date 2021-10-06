Бригады NMPD будут выезжать только на критические для жизни вызовы. Что это значит?

Как сообщили в NMPD, бригады больше не будут выезжать в ситуациях с меньшим приоритетом. Это означает, что в случае определенных травм и проблем со здоровьем диспетчеры службы экстренной помощи 113 откажутся отправить бригаду, и человеку придется обратиться за помощью к своему семейному врачу, дежурному врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

Это решение основано на прогнозах эпидемиологов об очень быстром распространении Covid-19, что приведет к наплыву пациентов в больницы и значительному увеличению количества вызовов NMPD.

Как подчеркнула директор NMPD Лиене Ципуле, ситуации, когда каждая упущенная минута может стоить человеку жизни - это потеря сознания, остановка сердца, инфаркт, инсульт, обширные ожоги, дорожно-транспортные происшествия, тяжелые травмы взрослых и детей.

Число пациентов с Covid-19, которые должны быть госпитализированы бригадами NMPD за пару недель удвоилось. Количество вызовов к пациентам с Covid-19 уже близко к тому, которое было зафиксировано на пике заболеваемости в начале года. Как пояснила руководитель центра оперативного управления NMPD Райта Кришьяне, из-за того, что больницы медленно принимают пациентов, бригады долгое время заняты у дверей приемных отделений и не могут быстро отправиться на новые вызовы, поэтому существует риск, что у диспетчера не будет свободной бригады для выезда на опасную для жизни ситуацию.

Бригады NMPD не будут выезжать на такие ситуации, как роды без осложнений, ожог размером меньше ладони, травма руки или ноги без сильного кровотечения, включая перелом кости, или боль в животе, не сопровождающаяся сильной рвотой или диареей.

В таких случаях человек должен отправиться в медицинское учреждение на собственном транспорте, в такси или с помощью друзей и соседей.