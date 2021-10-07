Совет по кризисному управлению заседал до глубокой ночи

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Какие были предположения?

Согласно неофициальной информации, попавшей в распоряжение LTV, изменения могут вступить в силу в начале следующей недели. Что за изменения - не уточняется, известно лишь, что самые острые дебаты связаны с ограничениями для вакцинированных - стоит ли лимитировать число участников на так называемых зеленых мероприятиях. Также острые дебаты ведутся вокруг темы торговли - как сделать ее более эпидемиологически безопасной.

Помимо этого, согласно неофициальной информации LETA, диспуты вызывало и то, как обеспечить эффективный контроль ограничений.

Что прозвучало ранее

По мнению инфекциониста Уги Думписа, распространение Covid-19 в Латвии в настоящее время настолько стремительное, что даже существенного увеличения темпа вакцинации будет недостаточно, чтобы остановить инфекцию. Поэтому, по крайней мере вначале, необходимо ввести одинаковые ограничения и для вакцинированных, и для невакцинированных людей.

Латвия побила печальный рекорд

В среду в Латвии выявлены 1752 новых случая Covid-19, поступила информация о 10 смертях, умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет. Ранее большее число заболевших в Латвии констатировалось только 31 декабря прошлого года, когда Covid-19 был выявлен у 1861 жителя.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 680,5 до 732,1 случая на 100 000 населения.

Это самый высокий показатель за все время пандемии в Латвии.

До этого самый высокий кумулятивный показатель в Латвии наблюдался только во время пика предыдущей зимней волны Covid-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев в период с 30 декабря по 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.

Эпидемиолог: в конце октября ежедневный показатель заболеваемости Covid-19 достигнет 3400 человек

В конце октября ежедневный показатель заболеваемости Covid-19 достигнет 3400 человек, при этом 130-230 человек будут ежедневно нуждаться в госпитализации - такой прогноз сделал на пресс-конференции в четверг директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Он разъяснил, что в настоящее время 100 больных заражают 127 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 7719 случаев Covid-19, и от этих людей уже заразились 9800 человек. Лечение в стационаре потребуется по меньшей мере 1080-1180 лицам.