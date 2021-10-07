Фото ⟩ Скидка у Omniva и пикантная реклама от секс-шопа 🍌: "банановые войны" латвийских компаний

Пока между латвийскими продуктовыми магазинами происходит "банановая война", другие латвийские компании решили не оставаться в стороне и придумали свои заманчивые предложения, связанные с бананами.
Портал RUS TVNET обобщил реакцию латвийских предприятий на "банановую лихорадку".
Например, Lauku sēta предлагает бананы по 19 центов за килограмм.
Pienaveikals.lv написал в своем Facebook, что бананов у них нет, но есть скидка 24% на все.
Предложение Omniva было одним из самых оригинальных среди латвийских компаний. Предприятие предлагает скидку на доставку с промокодом BANANI на 39% (39 центов - такую цену на бананы предлагают торговые сети).
Ikea, конечно, не осталась в стороне. "Если жизнь подкидывает тебе бананы, действуй", - сказано в рекламе посуды для смузи, бананового пирога или кексиков.
Другой строительный магазин - Krūza - написал в своей рекламе: "Если бы у нас были бананы, то они бы были по самой лучшей цене".
Строительный магазин Kurši предлагает жителям купить тачку, чтобы было удобнее возить бананы.
Вот и печенье Selga со вкусом банана.
Кафе Caffeine предлагает покупателям банановый хлеб к своему кофе в качестве десерта.
Balticom, как всегда, с иронией отреагировал на "банановую лихорадку".
Больше всего пользователям соцсетей запомнилась пикантная реклама магазина интимных товаров Sexystyle. "А куда ты отправишься покупать свой банан?" - написано в рекламе вибратора.