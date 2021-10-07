Фото ⟩ Скидка у Omniva и пикантная реклама от секс-шопа 🍌: "банановые войны" латвийских компаний

Портал RUS TVNET обобщил реакцию латвийских предприятий на "банановую лихорадку".

ФОТО: Фото из соцсетей

Например, Lauku sēta предлагает бананы по 19 центов за килограмм.

ФОТО: laukuferma: реклама Instagram

Pienaveikals.lv написал в своем Facebook, что бананов у них нет, но есть скидка 24% на все.

ФОТО: Pienaveikals.lv: реклама Facebook

Предложение Omniva было одним из самых оригинальных среди латвийских компаний. Предприятие предлагает скидку на доставку с промокодом BANANI на 39% (39 центов - такую цену на бананы предлагают торговые сети).

ФОТО: Omniva: реклама Facebook

Ikea, конечно, не осталась в стороне. "Если жизнь подкидывает тебе бананы, действуй", - сказано в рекламе посуды для смузи, бананового пирога или кексиков.

ФОТО: Ikea: реклама Facebook

Другой строительный магазин - Krūza - написал в своей рекламе: "Если бы у нас были бананы, то они бы были по самой лучшей цене".

ФОТО: Krūza: реклама Instagram

Строительный магазин Kurši предлагает жителям купить тачку, чтобы было удобнее возить бананы.

ФОТО: Kurši: реклама Facebook

Вот и печенье Selga со вкусом банана.

ФОТО: Selga/Facebook

Кафе Caffeine предлагает покупателям банановый хлеб к своему кофе в качестве десерта.

ФОТО: Caffeine/Facebook

Balticom, как всегда, с иронией отреагировал на "банановую лихорадку".

ФОТО: Balticom/Facebook

Больше всего пользователям соцсетей запомнилась пикантная реклама магазина интимных товаров Sexystyle. "А куда ты отправишься покупать свой банан?" - написано в рекламе вибратора.