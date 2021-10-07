Чт, 7.10.2021
Наши прогнозы не изменились - они сбылись Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации
Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации

"Открыть магазины, когда правительство может объявить режим ЧС, это надо уметь": пользователи соцсетей о Lidl

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 7 октября, в восемь часов утра открылись двери 15 магазинов торговой сети Lidl. Что думают об этом событии пользователи социальных сетей?

"Открытие сети магазинов в день, когда правительство может объявить режим чрезвычайной ситуации, это нужно уметь".

"Очередь из 20 человек уже в семь утра у магазина Lidl".

"А ты уже стоишь в очереди в Lidl?"

"Если кто-то побывал внутри Lidl - скажите, сколько стоит масло? Спасибо!"

Депутат 13-го Сейма Кришьянис Фельдманс также разделяет радость открытия магазинов Lidl, опубликовав фотографию вместе с министром благосостояния Гатисом Эглитисом.

Гунтарс Рачс сравнивает цены на бананы в нескольких розничных магазинах.

"У самого Lidl есть банановый талисман!"

Галерея: В Латвии начинают работать магазины Lidl 


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