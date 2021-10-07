"Открыть магазины, когда правительство может объявить режим ЧС, это надо уметь": пользователи соцсетей о Lidl

"Открытие сети магазинов в день, когда правительство может объявить режим чрезвычайной ситуации, это нужно уметь".
"Очередь из 20 человек уже в семь утра у магазина Lidl".
"А ты уже стоишь в очереди в Lidl?"
"Если кто-то побывал внутри Lidl - скажите, сколько стоит масло? Спасибо!"
Депутат 13-го Сейма Кришьянис Фельдманс также разделяет радость открытия магазинов Lidl, опубликовав фотографию вместе с министром благосостояния Гатисом Эглитисом.
Гунтарс Рачс сравнивает цены на бананы в нескольких розничных магазинах.
"У самого Lidl есть банановый талисман!"
Галерея: В Латвии начинают работать магазины Lidl