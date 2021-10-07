Фото, видео ⟩ Речи, очереди и большой банан: Lidl в Латвии открыт!

Магазин Lidl на улице Сергея Эйзенштейна, 81, открыли посол Германии в Латвии Кристиан Хельт, министр благосостояния Гатис Эглитис, мэр Риги Мартиньш Стакис и заместитель мэра Вилнис Кирсис. Они выступили с речами, очередь двигается в магазин.

Видео: Открытие Lidl на улице Эйзенштейна в Риге

Видео: У Lidl после открытия

В рамках подготовки к открытию магазинов в Латвии компания Lidl инвестировала более 200 млн евро в строительство своих магазинов и логистического центра, а также в создание новых улиц, транспортных развязок, перекрестков, озеленение и различное улучшение окружающей инфраструктуры. Компания также создала более 2000 новых рабочих мест в Латвии.

Магазины Lidl в Латвии будут открыты каждый день с 8 до 22 часов.

Торжественное открытие сети магазинов и церемония перерезания ленточки во всех магазинах состоялась утром 7 октября за несколько минут до 8 часов. Компания отмечает, что планирование и подготовка ко дню открытия магазинов заняли несколько лет и продолжаются, несмотря на вызовы пандемии.

Галерея: Lidl в Латвии

Галерея: Внутри Lidl

Lidl в Латвии

Параллельно с развитием сети магазинов Lidl инвестировала в различные проекты по улучшению местной инфраструктуры и окружающей среды, высадив в непосредственной близости от магазинов около 6000 новых деревьев и кустарников на общую сумму около 400 000 евро.

Магазины Lidl теперь располагаются в шести районах Риги - в Иманте, Золитуде, Плявниеках, Пурвциемсе, Дрейлини и Межциемсе, по одному магазину - в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Тукумсе, Елгаве, Огре, Валмиере, Екабпилсе и Резекне.

Латвийские СМИ пустили в магазин еще накануне открытия. Подробности - в видеорепортаже!

Видео: Репортаж из магазина Lidl в Межциемсе, Рига (на латышском языке)

По данным Firmas.lv, в прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2020 года по 28 февраля этого года, оборот Lidl Latvija составил 722 955 евро, а убыток компании - 51,59 миллиона евро.