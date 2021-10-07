Банановый бум: пять советов, как правильно хранить эти фрукты

Каждый раз, покупая бананы, мы надеемся спокойно насладиться ими. Но часто плоды быстро чернеют, начинают портиться и их приходится выбрасывать.

Подальше от других продуктов

Вы кладете бананы в ящик холодильника или в вазу вместе с другими фруктами и овощами и не понимаете, почему они буквально за два дня чернеют? Ответ очевиден - бананы не любят другие продукты. Особенно если рядом с ними размещены персики, яблоки, авокадо или имбирь. Желательно сохранять приличное расстояние между бананами и другими продуктами.

Используйте пищевую пленку (подойдет и алюминиевая фольга)

Оберните стебель бананов пищевой пленкой. Алюминиевая фольга тоже подойдет. Почему? Потому что именно здесь образуются газы, способствующие созреванию плодов. Если замедлить этот процесс, бананы будут дольше оставаться ярко-желтыми.

ФОТО: Mariko margetson/Unsplash.com

Не забывайте про холодильник

Ведь низкие температуры замедляют созревание. Даже если кожица станет слегка коричневой, это не повлияет на текстуру и вкус фрукта.

Нарезанные бананы дополните соком цитрусовых

Это поможет сохранить их свежими. То же самое и с яблоками. Если бананы нарезаны ломтиками, сбрызните их небольшим количеством апельсинового или лимонного сока, чтобы замедлить окисление или потемнение мякоти. Если боитесь испортить вкус, сок цитрусовых можно разбавить водой.

Также можно заморозить