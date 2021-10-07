Банановый бум: пять советов, как правильно хранить эти фрукты

Бананы - одни из самых популярных фруктов, которые мы имеем возможность покупать круглый год, и теперь, когда в магазинах наблюдается борьба за скидки на бананы, их можно купить по очень выгодной цене - а значит, и в большем количестве. Мы едим бананы в свежем виде, запекаем в пирогах, используем в десертах, а самые смелые пробуют еще и сочетание бананов с солеными блюдами. Но ни для кого не секрет, что эти фрукты очень быстро созревают. Можно ли замедлить процесс?
Каждый раз, покупая бананы, мы надеемся спокойно насладиться ими. Но часто плоды быстро чернеют, начинают портиться и их приходится выбрасывать.
Подальше от других продуктов
Вы кладете бананы в ящик холодильника или в вазу вместе с другими фруктами и овощами и не понимаете, почему они буквально за два дня чернеют? Ответ очевиден - бананы не любят другие продукты. Особенно если рядом с ними размещены персики, яблоки, авокадо или имбирь. Желательно сохранять приличное расстояние между бананами и другими продуктами.
Используйте пищевую пленку (подойдет и алюминиевая фольга)
Оберните стебель бананов пищевой пленкой. Алюминиевая фольга тоже подойдет. Почему? Потому что именно здесь образуются газы, способствующие созреванию плодов. Если замедлить этот процесс, бананы будут дольше оставаться ярко-желтыми.
Не забывайте про холодильник
Ведь низкие температуры замедляют созревание. Даже если кожица станет слегка коричневой, это не повлияет на текстуру и вкус фрукта.
Нарезанные бананы дополните соком цитрусовых
Это поможет сохранить их свежими. То же самое и с яблоками. Если бананы нарезаны ломтиками, сбрызните их небольшим количеством апельсинового или лимонного сока, чтобы замедлить окисление или потемнение мякоти. Если боитесь испортить вкус, сок цитрусовых можно разбавить водой.
Также можно заморозить
Если куплено слишком много бананов, их можно заморозить. Лучше всего фрукты сразу порезать - так они займут меньше места в морозильнике и их можно будет использовать сразу после размораживания. Или не размораживать и, например, использовать для смузи или коктейля с мороженым.