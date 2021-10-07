Плявниеки, Иманта и Золитуде: в Риге открыто более 500 бесплатных парковочных мест

Из них 27 парковочных мест предназначены для людей с ограниченными возможностями.

В Плявниеках оборудовано 260 новых парковочных мест, в том числе 15 для людей с ограниченными возможностями. Автостоянки расположены на улице Келдыша на участке от улицы Илукстес до улицы Улброкас.

В Иманте оборудовано 169 новых парковочных мест, в том числе девять для людей с ограниченными возможностями. Они расположены на проспекте Курземес на участке возле улицы Слокас, а также на участке от улицы Бебру до Юрмалас гатве.

В Золитуде оборудовано 90 парковочных мест, в том числе три для людей с ограниченными возможностями. Они расположены на участке улицы Ростокас от улицы Золитудес до улицы Яна Эндзелина.

Бесплатные автостоянки созданы не только с целью решения проблем с парковкой в жилых районах, но и для снижения рисков для жителей из-за заполненных машинами дворов, пояснил председатель комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Олаф Пулкс.

Департаменту сообщения поручено оценить актуальность подобных проектов и в других микрорайонах Риги.

Для обеспечения сбалансированного долгосрочного развития парковок и автостоянок в Риге департамент сообщения объявил конкурс на разработку концепции автостоянок. В настоящее время проводится оценка поданных предложений.

Затраты на строительство автостоянок в Золитуде, Иманте и Плявниеках составили около 1,4 млн евро.