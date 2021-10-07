Опубликовано видео с возможным выдавливаем мигрантов с внешней границы ЕС

Елена Сезара, балканский исследователь Amnesty International, отметила, что "это новейшее свидетельство незаконного изгнания [мигрантов] [с границы] и насилия в отношении просителей убежища и мигрантов, что является обычным явлением на внешних границах ЕС".
"Хотя все опознавательные знаки были намеренно удалены с одежды должностного лица, ясно, что его форма, оружие и снаряжение идентичны тем, которые используются только оперативными единицами хорватской полиции, которые имеют печально известную репутацию за годы применения насилия в отношении мигрантов", - подчеркивает Сезара.
Европейская комиссия (ЕК) неоднократно осуждала и заявляла странам-членам ЕС, что такие действия - незаконны, отмечает Euronews.
Amnesty International, со своей стороны, заявляет, что официальные лица ЕС "продолжают делать вид, что не видят, как нарушают закон ЕС, и продолжают финансировать полицейские и пограничные операции в некоторых из этих стран". Это "делает ЕС соучастником этих нарушений", - подчеркивает Сезара.