Чт, 7.10.2021
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Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения

Опубликовано видео с возможным выдавливаем мигрантов с внешней границы ЕС

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

​Журналистская платформа Lighthouse Reports и средства массовой информации Liberation, Der Spiegel и ARD опубликовали видео, на котором запечатлено, как, предположительно, хорватский полицейский бьет мигрантов палкой у внешней границы Европейского Союза (ЕС), хотя законы ЕС строго запрещают делать это.

Елена Сезара, балканский исследователь Amnesty International, отметила, что "это новейшее свидетельство незаконного изгнания [мигрантов] [с границы] и насилия в отношении просителей убежища и мигрантов, что является обычным явлением на внешних границах ЕС".

"Хотя все опознавательные знаки были намеренно удалены с одежды должностного лица, ясно, что его форма, оружие и снаряжение идентичны тем, которые используются только оперативными единицами хорватской полиции, которые имеют печально известную репутацию за годы применения насилия в отношении мигрантов", - подчеркивает Сезара.

Европейская комиссия (ЕК) неоднократно осуждала и заявляла странам-членам ЕС, что такие действия - незаконны, отмечает Euronews.

Amnesty International, со своей стороны, заявляет, что официальные лица ЕС "продолжают делать вид, что не видят, как нарушают закон ЕС, и продолжают финансировать полицейские и пограничные операции в некоторых из этих стран". Это "делает ЕС соучастником этих нарушений", - подчеркивает Сезара.


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