На Югле горел микроавтобус

Поздно вечером Арнис поспешил к автомеханику в гараж - его машине нужно было срочно сменить колесо. Подъехав к сервису на улице Лизума, мужчина почувствовал неприятный запах. Когда он вышел из машины, вдали виднелись вспышки пламени.

Он говорит, что был дым и запах гари, а пламя достигло высоты четырех метров. Затем он увидел, что горит бусик. Он услышал, что одна шина взорвалась, и осознал опасность ситуации: в бусике могут быть баллоны с газом или другие предметы.

Арнис заметил, что по территории ходит взволнованный охранник. Огонь уже перешел на соседний забор и поддоны. Самостоятельно тушить бусик было бы слишком опасно, поэтому окружающим пришлось терпеливо ждать пожарных.

Оперативные службы приехали быстро, и тушение заняло всего несколько минут. Затем пожарные поговорили с владельцем микроавтобуса, и первоначальная информация указывает на то, что произошло короткое замыкание.

Арнис говорит, что у него был подобный опыт, а именно, ему дважды приходилось самому тушить горящий автомобиль. Сгорели клеммы аккумулятора. Как правило, в таких случаях нельзя открывать крышку двигателя, нужно ждать, когда он остынет. Короткое замыкание может начаться с небольшого провода и закончиться большим пожаром, предупреждает Арнис.