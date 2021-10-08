Только критические для жизни вызовы: новый алгоритм позволил нормализовать работу NMPD

По ее словам, уже в первый день работы по новому алгоритму удалось сократить количество выездов и очереди на прием в больницы больше не образуются.

"Надо сказать, что больницы также приняли ряд мер после критической ночи, и мы работали в относительно нормальном режиме.

По крайней мере, не произошло одновременной перегрузки нескольких больниц", - отметила Ципуле.

Она признала, что сокращение доступности плановой медицинской помощи для населения может увеличить рабочую нагрузку на NMPD в ближайшем будущем, поэтому отрасли необходимо больше думать о привлечении дополнительных ресурсов, как в плане коек, так и врачей, чтобы было где и кому принимать пациентов в будущем.

Как было объявлено ранее, для того, чтобы население могло получить помощь врачей NMPD в критических для жизни ситуациях, когда важна каждая минута, Группа управления чрезвычайными ситуациями NMPD решила со среды еще более строго классифицировать звонки, поступающие на номер экстренной помощи 113.

По сообщению NMPD, бригады больше не выезжают на вызовы невысокого приоритета. То есть, в случае отдельных травм и проблем со здоровьем диспетчеры службы экстренной помощи 113 отказываются отправлять бригаду, а пациент должен обратиться за помощью к своему семейному врачу, дежурному врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

Как уже сообщалось, в четверг, 7 октября, Государственная оперативная медицинская комиссия постановила объявить в системе здравоохранения чрезвычайную ситуацию, означающую, что лечебные учреждения имеют право свободнее распоряжаться своими ресурсами, чтобы оказывать помощь и пациентам с Covid-19, и в других острых случаях.