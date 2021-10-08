Объявлены номинанты 16-й Национальной премии в области моды

ФОТО: Пресс-фото

В первый день RIGA FASHION WEEK, которая пройдет с 12 по 16 октября, на Премии будут награждены победители в 10 номинациях. На "Дебют года" выдвинуты бренды Collected Story, For lovers and trees и Kasher Bloom. В категории "Самый креативный модный показ" представлены марки Volga Vintage, Nolo, Iveta Vecmane и One Wolf.

Поскольку минувший год стал толчком для развития цифровой отрасли, к числу номинаций добавилась позиция "За лучшую дигитальную презентацию", в которой будут бороться марки Reinis Krumiņš, Natalija Jansone и One Wolf. За "Лучшее мультимедийное оформление модного показа" отмечены Nolo, Volga Vintage, Iveta Vecmane. Среди номинантов на премию "Лучший имидж рекламной кампании года" выдвинуты Volga Vintage, Selina Keer, Iveta Vecmane, One Wolf и Katya Katya London.

Номинантами на премию "Лучший дизайнер ювелирных украшений" стали Verba, Maija Vītola и RO Studio. Не оставляя без внимания вопросы этики и экологии, одна из номинаций премии ориентирована на ответственный подход к созданию коллекций одежды - "Лучший бренд устойчивой моды". В числе номинантов: Slow Hands, Baiba Ladiga и For lovers and trees.

Кроме этого, компетентное жюри определит, кто из профессионалов в области моды удостоится титулов "Самая оригинальная обложка журнала", "Топ-модель года" и "Вклад в развитие модной индустрии".

"Из года в год Национальная премия в области моды позволяет специалистам

ФОТО: Пресс-фото

индустрии получить экспертную обратную связь по итогам проделанной работы и реализованных рекламных кампаний, творческих и бизнес-достижений. Принимая во внимание общемировые тенденции - в частности, в этом году это цифровые форматы и эко-повестка, - мы дополнили список номинаций. На наш взгляд, в этом плане премия является неким "индикатором" происходящего на рынке, отмечает новшества, нестандартные решения и смелые международные коллаборации", - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Победителей определит компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты индустрии моды в Латвии:

издатель журнала Pastaigа Айя Шмидре, редактор моды издательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова, главный редактор журнала Una Джина Бришка, главный редактор журнала L'Officiel Baltic Лига Земтуре, редактор моды журнала L'Officiel Baltic Даце Криевиня-Бахмане, креативный директор издательства Santa и главный редактор журнала Pērle Сандия Шенберга, главный редактор журнала Santa Гундега Розе, редактор моды журналов Lilit и Лилит Кристине Рудзинска, главный редактор журнала "Люблю Life" Инна Авина, журналист в области моды Даце Вайвара, соавтор книги "Стиль" Денис Шевелев, фотограф Арнис Балчус, инфлюенсеры Эвелина Паркере, Анете Озолиня и Майя Арманева.