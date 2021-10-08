В Киеве нашли мертвым 33-летнего депутата Верховной Рады Антона Полякова
Депутата украинской Верховной Рады Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе Киева, сообщает "Медуза" со ссылкой на городскую полицию.
Депутата украинской Верховной Рады Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе Киева, сообщает "Медуза" со ссылкой на городскую полицию.
Вранці 8 жовтня у Києві знайшли мертвим народного депутата Антона Поляковаhttps://t.co/xbE9LZU9oe— Громадське радіо (@HromadskeRadio) October 8, 2021
По предварительным данным, 33-летнему Полякову стало плохо в такси. Его пытались спасти врачи скорой помощи, но не успели. Причиной смерти - острая сердечная недостаточность.
В Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского сообщается, что полиция остановила такси, в котором ехал Поляков, за превышение скорости. Депутат "уже плохо себя чувствовал". По предварительным данным, он был пьян или находился под воздействием наркотиков.
Telegram-канал "Политика Страны" пишет со ссылкой на слова таксиста, что депутата рвало в машине. Замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Галина Янченко сообщила, что, по информации полицейских, у Полякова также были конвульсии.
Антон Поляков стал депутатом Рады в 2019 году. Его кандидатуру выдвинула партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". В декабре того же года он покинул партию и в июне 2020 года стал членом депутатской группы "За будущее", которую связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.
Накануне в отставку отправили спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Он был одной из главных фигур в избирательном штабе Владимира Зеленского, но в последнее время публично выражал несогласие с президентом, поэтому его решили сместить. Антон Поляков голосовал за отставку спикера. Недавно Поляков поддержал еще одну инициативу президента - закон об олигархах, который запрещает им спонсировать партии и участвовать в "большой приватизации".