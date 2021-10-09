Ани Лорак о посещении психолога после измен мужа: "Нужно было вновь стать целостной"

Развод стал для Ани трагедией, ведь она в семейную жизнь вложила многое. Но Мурат ей изменял, тогда певица попросту ушла от него, забрав с собой дочь. Ей пришлось провести серьезную работу над собой - полюбить себя и понять, что не стоит тратить время на тех, кто тебя недостоин.

Мурат пытался просить прощения у Ани, но ничего не вышло. Сейчас Лорак общается с ним из-за дочери.

Во время расставания чувства были настолько накалены, что артистке пришлось обратиться за помощью к профессионалу за: "Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной, и это потребовало усилий".

Сейчас Ани Лорак уже счастлива в новых отношениях и откровенно говорит, что несвободна. Но теперь ей важно стать любимой прежде всего для себя, а затем уже усилить эти чувства с молодым человеком.