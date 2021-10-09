"Нет, это не в Lidl". В субботу образовались очереди на вакцинацию

Статистика входящих звонков на телефон для вакцинации 8989 показывает, что более 50% звонков касаются первой прививки. Организаторы вакцинации призывают людей проявлять понимание и терпение.
В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача. На сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 можно записаться на вакцинацию в медицинских учреждениях, центрах вакцинации и пунктах вакцинации, если у человека есть возможность авторизироваться на портале latvija.lv, выбрав удобное место, дату и время вакцинации.
В настоящее время доступно почти 30 000 записей.
В течение следующей недели по всей Латвии откроются десять дополнительных центров вакцинации, пункты вакцинации в торговых центрах будут приспособлены к новым эпидемиологическим требованиям, а при необходимости будут организованы мобильные пункты вакцинации.
Наблюдения пользователей Twitter
"Нет, это не очередь за бананами. Это очередь на вакцинацию (Akropole)".
"Кнут работает, в Alfа очередь на вакцинацию до эскалатора, с небольшим поворотом".
"Нет, это очередь не в Lidl, а на вакцинацию".
"В Риге в одном из торговых центров тоже основательная очередь этим утром. Люди начинают действовать лишь тогда, когда припрет".
Контекст:
На данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинирован 950 791 человек, полный курс вакцинации прошли 887 304 человека, что соответствует 47,14% населения Латвии.
С понедельника, 11 октября, в Латвии на три месяца будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тогда вступят в силу и некоторые ограничения для снижения распространения Covid-19, преимущественно они коснутся невакцинированных.