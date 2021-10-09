"Нет, это не в Lidl". В субботу образовались очереди на вакцинацию

Статистика входящих звонков на телефон для вакцинации 8989 показывает, что более 50% звонков касаются первой прививки. Организаторы вакцинации призывают людей проявлять понимание и терпение.

В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача. На сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 можно записаться на вакцинацию в медицинских учреждениях, центрах вакцинации и пунктах вакцинации, если у человека есть возможность авторизироваться на портале latvija.lv, выбрав удобное место, дату и время вакцинации.

В настоящее время доступно почти 30 000 записей.

В течение следующей недели по всей Латвии откроются десять дополнительных центров вакцинации, пункты вакцинации в торговых центрах будут приспособлены к новым эпидемиологическим требованиям, а при необходимости будут организованы мобильные пункты вакцинации.

Наблюдения пользователей Twitter

Nē, šī nav rinda pēc banāniem. Tā ir rinda uz vakcināciju (Akropole). 👇 pic.twitter.com/H93HW0s5is — Dace Ševčenko (@Dace_Shh) October 9, 2021

"Нет, это не очередь за бананами. Это очередь на вакцинацию (Akropole)".

Runga strādā, Alfā uz vakcinēšanos rinda līdz eskalatoram, ar mazu līkumu — Girts (@analiitikjis) October 9, 2021

"Кнут работает, в Alfа очередь на вакцинацию до эскалатора, с небольшим поворотом".

Nē, tā nav rinda uz Lidl, bet gan uz vakcināciju! 🥳 #cēsis pic.twitter.com/iJ4H2eNnxT — Edžus Ķaukulis (@papucis13) October 9, 2021

"Нет, это очередь не в Lidl, а на вакцинацию".

Rīgā vienā no tirdzniecības centriem arī pamatīga rinda šorīt. Cilvēki sāk rīkoties tikai tad, kad ūdens jau smeļas mutē. — Atis Blūms (@TeikasOrvilks) October 9, 2021

"В Риге в одном из торговых центров тоже основательная очередь этим утром. Люди начинают действовать лишь тогда, когда припрет".

Galeria Riga at 5 pm Friday 😆😆😆



It's opposite of MyFitness, usually I never see any line at all ..... pic.twitter.com/GEgkz7Ltm1 — Alexander Schubert (@ventimaxi) October 9, 2021