Сб, 9.10.2021
Те, кто не вакцинирован, тех сейчас Covid, как говорится, имеет по полной. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
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"Нет, это не в Lidl". В субботу образовались очереди на вакцинацию

ФОТО: Edžus Ķaukulis @papucis13/Twitter.com

В пятницу и субботу около некоторых пунктов вакцинации от Covid-19 наблюдается повышенная активность населения, сообщили в отделе проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения. Пользователи социальных сетей тем временем уже делятся фотографиями очередей на прививку.

Статистика входящих звонков на телефон для вакцинации 8989 показывает, что более 50% звонков касаются первой прививки. Организаторы вакцинации призывают людей проявлять понимание и терпение.

В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача. На сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 можно записаться на вакцинацию в медицинских учреждениях, центрах вакцинации и пунктах вакцинации, если у человека есть возможность авторизироваться на портале latvija.lv, выбрав удобное место, дату и время вакцинации.

В настоящее время доступно почти 30 000 записей.

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В течение следующей недели по всей Латвии откроются десять дополнительных центров вакцинации, пункты вакцинации в торговых центрах будут приспособлены к новым эпидемиологическим требованиям, а при необходимости будут организованы мобильные пункты вакцинации.

Наблюдения пользователей Twitter  

"Нет, это не очередь за бананами. Это очередь на вакцинацию (Akropole)". 

"Кнут работает, в Alfа очередь на вакцинацию до эскалатора, с небольшим поворотом".

"Нет, это очередь не в Lidl, а на вакцинацию".

"В Риге в одном из торговых центров тоже основательная очередь этим утром. Люди начинают действовать лишь тогда, когда припрет".

Контекст:

На данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинирован 950 791 человек, полный курс вакцинации прошли 887 304 человека, что соответствует 47,14% населения Латвии.

С понедельника, 11 октября, в Латвии на три месяца будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тогда вступят в силу и некоторые ограничения для снижения распространения Covid-19, преимущественно они коснутся невакцинированных.


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