Опрос: более трети жителей Латвии целенаправленно готовятся к новой волне Covid-19. Латыши - чаще

При этом 55% признают, что не готовятся специально к очередной волне Covid-19, а 6% затруднились дать конкретный ответ.

Если сопоставлять результаты по полу респондентов, то немного чаще готовятся к новой волне Covid-19 женщины. Среди мужчин целенаправленно готовятся к ней 38%, среди женщин - 39%. С другой стороны, 57% мужчин и 54% женщин не готовятся к эскалации пандемии.

В начале сентября очень высокий уровень тревожности (девять или десять баллов по десятибалльной шкале) был у 13% опрошенных женщин и у 8% у мужчин. Средне-высокий уровень тревожности (от семи до восьми баллов) был у 26% женщин и 19% мужчин, в то время как низкий или очень низкий уровень тревожности (от одного до четырех баллов) был у 33% женщин и 48% мужчин.

Незначительные различия отмечаются и по возрасту респондентов - пожилые люди чаще готовятся к высокой заболеваемости Covid-19. В возрасте от 18 до 24 лет к новой волне пандемии готовятся 31% населения, в возрасте от 35 до 44 лет - 31%, в возрасте от 45 до 54 лет - 41%, в возрасте от 45 до 74 лет - 43%.

Соответственно, не особо готовятся к кризису 51% респондентов в возрасте 18-24 лет, 61% в возрасте 25-34 лет, 60% в возрасте 35-44 лет, 55% в возрасте 45-54 лет, 48% в возрасте 55 лет. Во всех возрастных группах от 4% до 8% респондентов затруднились дать конкретный ответ.

Чаще ответ о том, что они целенаправленно готовятся к новой волне распространения Covid-19, давали латыши - 38% по сравнению с 31% среди русскоязычных.

Как комментирует психотерапевт Андрис Веселовскис, любые меры, которые помогают накапливать финансовые ресурсы, энергию и положительные эмоции, нужно приветствовать, а действия, которые потребляет эти ресурсы, - сокращать. В этот стрессовый период рекомендуется отказаться от перфекционизма и пытаться не перерабатываться, сохраняя энергию и оптимизм.

Рекомендации специалиста в начале новой волны Covid-19 и чрезвычайной ситуации состоят в том, чтобы сосредоточиться на обычных повседневных вещах и пытаться получать от них удовольствие - гулять, проводить время с семьей и детьми. Веселовскис также рекомендует смириться с тем, что придется терпеть неудобства и трудности.

Также специалист рекомендует поддерживать позитивное общение на работе, дома и в кругу друзей, стараться не застревать в страхе и не ввязываться в бесконечные дискуссии.