Синоптики рассказали о погоде на воскресенье: на субботу похоже не будет

Самое ясное небо будет в юго-восточной части страны, а днем солнце будет светить по всей Латвии. Больше облаков сохранится в Курземе и местами в Видземе. Осадков не ожидается.

Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер

Минимальная температура воздуха на рассвете ожидается от -4 градусов в некоторых местах в Латгале и Селии до +8 градусов в местах на побережье. Днем температура достигнет +12…+15 градусов.

10 октября в столице страны ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, днем поднимется до +14 градусов.