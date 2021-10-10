Италия вводит ковид-сертификаты для всех работающих. Протесты переросли в беспорядки

Тысячи протестующих отправились в субботу в шествие по улицам столицы Италии и неоднократно ввязывались в столкновения с полицией.

Демонстранты пытались прорваться через ограждения и запугивали полицейских стульями и петардами, в то время как полицейские использовали стеки, перцовый газ и водометы.

В субботу вечером протестующие напали на штаб-квартиру Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL). На любительских кадрах видно, как протестующие нападают на полицейских и охранников с кольями и флагштоками, а затем врываются в здание через главную дверь.

Премьер-министр Италии Марио Драги осудил насилие и подчеркнул, что профсоюзы являются защитниками демократии и прав трудящихся и что любое запугивание должно строго наказываться.

Генеральный секретарь CGIL Маурицио Ландини назвал это нападение "организованным фашистским насилием, атакой на демократию и весь деловой мир, которую мы будем отражать. Никто не должен думать, что смогут отбросить нашу страну обратно в эпоху фашизма".

Какие правила вводят в Италии?

На следующей неделе в Италии вступят в силу новые меры против Covid-19.

Правительство Италии приняло решение об обязательных ковид-сертификатах для всех сотрудников государственного и частного секторов, став первой европейской страной, сделавшей такой шаг.