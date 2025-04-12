Спецпредставитель президента США Келлог заявил Трампу, что Киев никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России в полную собственность четыре области Украины.
Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России в полную собственность четыре области - Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую. Об этом заявил президенту США Дональду Трампу его спецпредставитель по Украине и РФ Кит Келлог, передает в пятницу, 11 апреля, агентство Reuters. Тем самым Келлог, который, по данным издания Politico, фактически отстранен от переговоров по мирному урегулированию, выступил против позиции спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Тот 11 апреля прибыл в Санкт-Петербург, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
По мнению Уиткоффа, самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине - это поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на четыре региона Украины, сообщили Reuters два американских чиновника и пять других собеседников, знакомых с ситуацией.
На встрече с Трампом Келлог возразил Уиткоффу, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным с рядом территорий, никогда не согласится передать Москве контроль над четырьмя областями.
Reuters: Трамп не принял решения об изменении стратегии США
Встреча президента США и Келлога закончилась без принятия Трампом решения об изменении американской стратегии, передало Reuters.
Президент РФ Владимир Путин 11 апреля встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Уиткоффом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, темой переговоров стали "аспекты украинского урегулирования".
Обсуждаться должны были различные аспекты украинского урегулирования, двусторонние отношения РФ и США и нормализация деятельности диппредставительств, по данным агентства "Интерфакс", подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Одновременно он предупредил, что очередной визит Уиткоффа в Россию "нельзя назвать судьбоносным" и что прорывов от встречи спецпосланника Трампа с Путиным ожидать не стоит.
Трамп в свою очередь написал в соцсети Truth Social: "Россия должна начать двигаться (вперед в переговорах по Украине. - Ред.). Слишком много людей умирают, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которая не должна была случиться и не случилась бы, если бы я был президентом!!!"
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