Великобритания планирует разместить своих военных в Украине на срок до пяти лет

По информации собеседников издания, британские военные будут заниматься подготовкой и восстановлением украинских вооруженных сил.

Предполагается, что британский контингент будет действовать в тесной координации с миротворческими силами других западных стран и станет частью миссии под европейским командованием.

Кроме того, Великобритания готовится взять на себя задачи по обеспечению безопасности воздушного и морского пространства Украины.

Точное количество военнослужащих, которое планирует направить Лондон, пока не называется. Известно лишь, что процесс их ротации и вывода будет растянут на пятилетний срок после размещения.

Вопрос о размещении миротворческих сил на территории Украины обсуждался 10 апреля на встрече министров обороны 30 стран, прошедшей в штаб-квартире НАТО. США в этих переговорах участия не принимали.

Инициаторами создания "коалиции доброй воли" по отправке военных в Украину выступают Великобритания и Франция.

Согласно текущим планам, размещение коалиционных войск на территории Украины произойдет после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Роль западных военных в Украине будет заключаться в обеспечении безопасности критически важной инфраструктуры. При этом они не будут дислоцированы на линии фронта или в зоне боевых действий.

Ранее издание The Times сообщало, что численность миротворческого контингента может достигнуть 30 000 человек.