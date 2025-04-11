Трамп призвал Россию "действовать" для окончания войны

"Россия должна начать действовать. В этой ужасной и бессмысленной войне каждую неделю гибнут тысячи людей. Этой войны не должно было быть, и ее бы не было, если бы президентом был я!" - написал Трамп.

По информации телеканала Fox News, Трамп считает, что российские власти "тянут время" в переговорах о перемирии в Украине.

Источник канала также утверждает, что Трамп "разочарован" в российском диктаторе Владимире Путине. В связи с этим, по его словам, в Белом доме рассматривается возможность агрессивного применения санкций, в том числе против так называемого "теневого флота" России, который перевозит нефть, обходя уже действующие санкционные ограничения.