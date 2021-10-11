Передача обнародовала информацию о серьезном авиапроисшествии недалеко от границ Латвии

Среда, 13 февраля 2019 года. Середина дня. В воздушном пространстве Латвии находится много самолетов. В том числе на территории вдоль западного берега Латвии над морем, где нейтральная зона для полетов. Ее используют большие пассажирские самолеты, летящие, например, из европейских аэропортов в отдаленные региона. По этому коридору регулярно из Санкт-Петербурга перемещаются и самолеты российской армии. Обычно это делают с выключенными радарами, создавая тем самым тревожную ситуацию на воздушной базе НАТО в Шауляе. Контролеры гражданской авиации, в Латвии - диспетчеры воздушного сообщения, такие самолеты на своих радарах не видят.

В полдень из аэропорта Франкфурта в Германии поднялся самолет Airbus A359 китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Он может взять на борт до 250 пассажиров. Для сравнения - новые самолеты airBaltic вдвое меньше. Цель полета - Шанхай, Китай.

Чуть позже 14 часов огромный китайский авиалайнер приближается к западному берегу Латвии. Сначала в Швеции, а затем и в Шауляе военные контролеры воздушного пространства бьют тревогу. Замечен объект с выключенным радио. Попытки связаться - неудачны.

Напряженная ситуация развивается в течение нескольких минут.

Сначала в воздух поднялся шведский истребитель. Затем в 14:45 из аэропорта в Шауляе - два истребителя НАТО F-16.

Воздушное пространство, чтобы организовать движение самолетов, разделено как автомагистрали. Есть уровни, на которых проходят полеты.

И, чтобы избежать аварийных ситуаций, есть международные правила, насколько близко гражданские самолеты могут подлетать друг к другу. Горизонтально они должны находиться на расстоянии минимум в 9 км друг от друга. Вертикально - не менее 300 метров. Если самолеты летят очень высоко, вертикально им друг от друга нужно находиться еще дальше. Задача контролеров на земле - следить, чтобы эти правила соблюдались.

В ходе инцидента два года назад самолеты НАТО сначала находились на уровне 320-й высоты. Китайский авиалайнер летел на 350-й. Воздушные диспетчеры в Риге связались с контролерами НАТО в Литве и разрешили истребителям F16 залететь на 340-й уровень. Значит - приблизиться максимально к разрешенной границе. Информацию передали дальше пилотам НАТО.

Внезапно в китайском пассажирском самолете сработала аварийная система. Она заметила, что опасно близко находится другой самолет и автоматика начала поднимать огромный лайнер выше, чтобы избежать возможного столкновения.

Как видно, исходя из документов расследования - пилотам НАТО не удалось соблюсти указания находится в своем секторе воздушного пространства и F16 приблизились к китайскому самолету на 200 метров.

Какое-то время опасно близко мимо китайского AirBus пролетели как российские истребители, так и самолеты НАТО.

Пилотов следователи не допрашивали, они руководились только той информацией, которую прислал центр военного управления. Был сделан вывод, что связь между военные и гражданскими авиадиспетчерами могла бы быть и лучше. Латвийское воздушное сообщение подтвердило, что провело собственное расследование и после этого алгоритмы связи были уточнены и улучшены.

Операциям, в ходе которых истребители поднимаются в воздух, дано особое обозначение - Alpha Scramble.

Как подтвердили в Министерстве обороны - год назад было 122 случая, когда боевые самолеты стран-соседей близко подлетали к воздушному пространству Латвии. В этом году - 109 раз.