Передача обнародовала информацию о серьезном авиапроисшествии недалеко от границ Латвии

Среда, 13 февраля 2019 года. Середина дня. В воздушном пространстве Латвии находится много самолетов. В том числе на территории вдоль западного берега Латвии над морем, где нейтральная зона для полетов. Ее используют большие пассажирские самолеты, летящие, например, из европейских аэропортов в отдаленные региона. По этому коридору регулярно из Санкт-Петербурга перемещаются и самолеты российской армии. Обычно это делают с выключенными радарами, создавая тем самым тревожную ситуацию на воздушной базе НАТО в Шауляе. Контролеры гражданской авиации, в Латвии - диспетчеры воздушного сообщения, такие самолеты на своих радарах не видят.
В полдень из аэропорта Франкфурта в Германии поднялся самолет Airbus A359 китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Он может взять на борт до 250 пассажиров. Для сравнения - новые самолеты airBaltic вдвое меньше. Цель полета - Шанхай, Китай.
Чуть позже 14 часов огромный китайский авиалайнер приближается к западному берегу Латвии. Сначала в Швеции, а затем и в Шауляе военные контролеры воздушного пространства бьют тревогу. Замечен объект с выключенным радио. Попытки связаться - неудачны.
Напряженная ситуация развивается в течение нескольких минут.
Сначала в воздух поднялся шведский истребитель. Затем в 14:45 из аэропорта в Шауляе - два истребителя НАТО F-16.
Воздушное пространство, чтобы организовать движение самолетов, разделено как автомагистрали. Есть уровни, на которых проходят полеты.
И, чтобы избежать аварийных ситуаций, есть международные правила, насколько близко гражданские самолеты могут подлетать друг к другу. Горизонтально они должны находиться на расстоянии минимум в 9 км друг от друга. Вертикально - не менее 300 метров. Если самолеты летят очень высоко, вертикально им друг от друга нужно находиться еще дальше. Задача контролеров на земле - следить, чтобы эти правила соблюдались.
В ходе инцидента два года назад самолеты НАТО сначала находились на уровне 320-й высоты. Китайский авиалайнер летел на 350-й. Воздушные диспетчеры в Риге связались с контролерами НАТО в Литве и разрешили истребителям F16 залететь на 340-й уровень. Значит - приблизиться максимально к разрешенной границе. Информацию передали дальше пилотам НАТО.
Внезапно в китайском пассажирском самолете сработала аварийная система. Она заметила, что опасно близко находится другой самолет и автоматика начала поднимать огромный лайнер выше, чтобы избежать возможного столкновения.
Как видно, исходя из документов расследования - пилотам НАТО не удалось соблюсти указания находится в своем секторе воздушного пространства и F16 приблизились к китайскому самолету на 200 метров.
Какое-то время опасно близко мимо китайского AirBus пролетели как российские истребители, так и самолеты НАТО.
Пилотов следователи не допрашивали, они руководились только той информацией, которую прислал центр военного управления. Был сделан вывод, что связь между военные и гражданскими авиадиспетчерами могла бы быть и лучше. Латвийское воздушное сообщение подтвердило, что провело собственное расследование и после этого алгоритмы связи были уточнены и улучшены.
Операциям, в ходе которых истребители поднимаются в воздух, дано особое обозначение - Alpha Scramble.
Как подтвердили в Министерстве обороны - год назад было 122 случая, когда боевые самолеты стран-соседей близко подлетали к воздушному пространству Латвии. В этом году - 109 раз.
Точно сказать, сколько метров отделяло от столкновений вовлеченные самолеты, нельзя, так как российский истребитель многократно менял высоту полета. Один из пилотов НАТО рассказал, что летевший без связи российский самолет находился лишь немного над ними. В свою очередь, насколько близко он находился к китайскому авиалайнеру, не известно - информацию от китайских служб не затребовали. Было лишь передано сообщение о том, что инцидент зафиксирован.