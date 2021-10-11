Прогноз Ципуле: в течение ближайшего месяца легче не станет

Принимая во внимание объявленную в сфере медицины чрезвычайную ситуацию, позволяющую медучреждения переструктурировать свои ресурсы, в целом на выходных было меньше задержек на вызовы с высоким приоритетом. Однако есть отдельные стационары, где за попадание в больницу каждого пациента нужно побороться, так как число мест недостаточно, рассказала Ципуле.

"Были отдельные больницы, где образовывались очереди, что создавало стресс, так как, стоя у больницы, могут закончиться запасы кислорода. Самая критичная ситуация возникла в больницах в Резекне и Елгаве, в свою очередь в рижском регионе в выходные ситуация была довольно хорошей, так как в крупнейших больницах открыты дополнительные места",

- сказала глава NMPD.

Ципуле рассказала, что NMPD обратилась к ответственным структурам, попросив открыть в стационарах максимально возможное число ковидных коек.

В больницах, где имеются проблемы с обеспечение таких коек, не допускаются отхождения от алгоритмов - в больницы помещают только людей с критическим содержанием кислорода в крови.

Принимая во внимание, что NMPD сейчас приоритетно выезжает на опасные для жизни вызовы, примерно 100 человек в день приглашают получить медицинскую помощь в других местах, передав их консультантам.

Оценивая введенные правительством ограничения по снижению распространения Covid-19, Ципуле указала, что в течение ближайшего месяца ситуация не улучшится. Так было бы и в случае, если бы правительство решилось на самые суровые ограничения.

"Мы четко знаем, что в течение ближайшего месяца ситуация не улучшится. В течение ближайших двух неделю нужно суметь госпитализировать столько же пациентов, сколько сейчас. Мы еще месяц не будем думать, что в какой-то день станет легче. Если ограничения окажутся эффективными и общество осознает серьезность ситуации, то надеемся, что к Рождеству число госпитализированных пациентов снизится", - сделала прогноз Ципуле.