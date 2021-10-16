Почему церковь против абортов? Разговор с католическим священником

- После вышесказанного, думаю, ответ очевиден - право на жизнь. Именно поэтому есть так называемые "окошки жизни" в разных больницах Латвии и в других странах. Добавлю только, что мне кажется странным аргумент "не оставить, чтобы потом не мучился".
Во-первых, никто из нас не пророк, и мы не знаем, какова будет дальнейшая жизнь брошенных детей и детей из так называемых неблагополучных семей. Может, будет бандитом, а может - гением, а может - просто хорошим человеком. Почему мы даем себе право решать? Можем ли?
А во-вторых, это опасное мышление - оценивать жизнь с точки зрения пригодности для общества. Так можно дойти до принудительной эвтаназии всех "бесполезных", а где гарантия, что и желающие "решить проблему" других, сами достаточно скоро не попадут в список "бесполезных"?
(Примечание. Согласно катехизису католической церкви, человеческая жизнь должна пользоваться уважением и защитой с момента зачатия: "С первого же момента существования за человеком должны быть признаны все права человеческой личности, среди которых - нерушимое право каждого невинного существа на жизнь".)
- Антиабортное движение пролайф - гуманная или безответственная инициатива?
- Это слишком радикально поставленный вопрос. То, что есть разные группы, в том числе и пролайферы, - это показатель демократичности и гуманности общества. Если уж мы говорим о свободном и демократическом государстве, то нужно считаться с тем, что для части общества, например христиан, негативное отношение к абортам является составляющей их мировоззрения.
Отсекать нужно только радикальные устремления, которые несут разрушение. Например, если на собрании пролайферов кто-то предложит убивать врачей, то это даже не тревожный звоночек - это повод как минимум прекратить деятельность такой группы и взять под контроль особо буйных.
Однако пролайферы выражают исключительно свое мнение, и радикальные элементы среди них редки. Мой опыт показывает, что зачастую атакуют пролайферов, а не они кого-либо. Цель этих групп - показать свое отношение, показать, что для части общества этот вопрос важен и даже принципиален, но они, кстати, и предпринимают конкретные шаги по оказанию помощи и поддержки, а не только ходят на манифестации.
(Примечание. Составные части благотворительной работы включают различные виды помощи беременным женщинам, такие как кризисные центры, пункты благотворительной помощи, центры усыновления и другие.)
Добавлю только, что меня не смущало то, что в Польше, да и не только, проходили так называемые "черные протесты" за право на аборт. Хоть я абсолютно не согласен с их постулатами, но и они имеют право на мнение. Однако когда это привело к актам вандализма в католических церквях, тогда, по-моему, нужны были ограничительные меры и наказание виновных.
- Должна ли церковь влиять на решение женщины в этом вопросе?
- Роль веры и церкви не в том, чтобы влиять. Человек сам принимает решение и несет ответственность за его последствия. Церковь дает возможность, во-первых, обрести веру, во-вторых - ее прояснить, сделать понятной, и в-третьих - помочь сформировать совесть так, чтобы жизненные выборы отвечали мировоззрению верующего. Не более.
Церковь не может принуждать, и вера - это ориентир, а не "внутренний тиран", который принуждает к чему-либо. Поэтому церковь не влияет на решение, она позволяет сформировать инструмент, то есть совесть, для принятия свободного и нравственно доброго решения. И если вдруг решение было неверным, бог через церковь дает шанс стать лучше и не повторить ошибок прошлого.
- Что бы вы посоветовали девушкам и женщинам, которые решают - делать или не делать аборт?
- Я никогда не был в ситуации, когда надо принимать такое решение. Поэтому что-то советовать с позиции человека, который даже в теории не может оказаться перед таким выбором, я не могу. Верю, что для большинства женщин принять такое решение - это огромный вызов и трагедия, и я не могу даже представить, как это больно. Могу только с позиции веры в Бога и в лучшее сказать - попробуйте дать этому ребенку шанс.