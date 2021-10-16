Почему церковь против абортов? Разговор с католическим священником

Я читал статью про семью, в которой маленький ребенок родился с врожденным пороком сердца и уже несколько месяцев врачи за него борются - операции, процедуры, консилиумы… Это все требует и времени, и средств. Но никто не отступает. Почему? Потому что жизнь является наибольшим благом. Итак, мы видим, что первая предпосылка - это безусловная ценность жизни.

(Примечание. Согласно Женевской декларации Всемирной медицинской ассоциации, врач обязан уважать человеческую жизнь с момента зачатия.)

- В чем заключается вторая предпосылка?

- Вторая предпосылка следует из вопроса "когда начинается жизнь?". Я не эксперт в биологии и медицине, тем не менее в доступных мне источниках нет конкретного ответа на этот вопрос. Разные авторы принимают разные критерии, и в этом проблема - единого для всех критерия нет.

В медицинской практике существует определенная граница, когда допустим аборт, но эта граница устанавливается, опираясь на медицинские показания, а не потому, что мы думаем, что до определенного времени ребенок "еще не жив".

(Примечание. Сердечно-сосудистая система плода формируется первой из всех систем органов. Развитие и формирование сердечно-сосудистой системы начинается на третьей неделе и в основном заканчивается к восьмой неделе жизни эмбриона.)

Если мы не можем найти ясного критерия, когда начинается жизнь, то надо решить во благо, а не во вред ребенку. Посмотрите, если в судебной практике есть презумпция невиновности, то по аналогии и в этом случае мы принимаем "презумпцию жизни". И вот мы приходим к выводу - если жизнь имеет безусловную наивысшую ценность и мы не можем дать определение момента начала жизни, то логично в такой ситуации за точку отсчета жизни принять момент зачатия ребенка. Следовательно, жизнь ребенка нельзя прерывать уже с этого момента.

- Запрет абортов ущемляет права женщины?

- Думаю, говорить об ущемлении прав некорректно. Давайте разберемся с понятием права на что-то. Мы все действительно вольны́ делать то, что хотим, но у этой свободы есть границы - ваша свобода заканчивается там, где начинается моя, и наоборот. Например, у вас есть право на то, чтобы иметь мобильный телефон, но для реализации этого права вы не можете отобрать его у меня. Вы же не видите в этом ущемление вашего права на получение мобильного телефона?

Бесспорно, у нас есть право на жизнь такую, какую мы хотим и можем себе позволить, но такова уж наша биологическая составляющая - женщины беременеют. И это прекрасно!

В результате беременности зарождается новая жизнь, которая бесценна. Мы видим двух человек, а не одного, и оба имеют одинаковое право жить. Конечно, это теория, и жизнь сложнее, однако моей целью и является здесь показать эту теорию.