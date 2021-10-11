Не прислушивались. Экспертная группа по Covid-19 прекратила сотрудничество с правительством

"Чтобы такое сотрудничество принесло необходимые плоды, работа экспертной группы должна основываться на запросе правительства об академической экспертизе, но прежнее сотрудничество свидетельствует о том, что такого запроса нет", - говорится в заявлении.

Группа экспертов из академической среды была создана по рекомендации Межведомственного координационного центра в марте этого года. Группа действовала по принципу добровольного и бесплатного участия, и ее цель заключалась в том, чтобы оказывать поддержку Кабинету министров в процессе принятия решений, связанных с Covid-19.

Практическая работа экспертной группы заключалась в оценке сценариев действий правительства и их влияния на снижение распространения вируса SARS-CoV-2, поведение общества, социальные и экономические последствия. В задачи группы не входило предлагать новые решения.

"К сожалению, пока работа экспертной группы велась так, что группа не помогала правительству принимать решения, но мнения экспертов становились частью политического процесса",

- говорится в заявлении.

Поэтому группа считает, что в нынешних обстоятельствах следует приостановить деятельность на неопределенный срок, но не исключает возможности возобновления сотрудничества.

"Мы также хотим поделиться мнением группы о серьезности нынешней фазы кризиса и действиях, которые могут смягчить негативные последствия", - говорится в заявлении.

Участники группы напоминают, что еще 29 июня предупреждали правительство о том, что при низкой доле вакцинированного населения и с ростом активности людей в помещениях осенью 2021 года возможен значительный рост заболеваемости Covid-19, и этот прогноз сбылся.

1 октября группа экспертов выступила с публичным заявлением, в котором была высказана обеспокоенность по поводу угрожающего развития ситуации. Группа призвала как можно скорее подготовить комплекс жестких мер по ограничению распространения вируса и принять его.

5 и 7 октября были созваны заседания совета по кризисному управлению, на которых обсуждалось подготовленное решение о жестких трехнедельных ограничениях для всех жителей Латвии, однако правительство приняло решение о менее жестких мерах, при этом ограничив в основном только не привитых от Covid-19 и не переболевших им людей.

Группа считает, что запланированные меры не решат проблему перегруженности больниц и правительству уже сейчас нужно принять решение о дальнейших действиях на случай эскалации кризиса.