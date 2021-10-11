Не прислушивались. Экспертная группа по Covid-19 прекратила сотрудничество с правительством

"Чтобы такое сотрудничество принесло необходимые плоды, работа экспертной группы должна основываться на запросе правительства об академической экспертизе, но прежнее сотрудничество свидетельствует о том, что такого запроса нет", - говорится в заявлении.
Группа экспертов из академической среды была создана по рекомендации Межведомственного координационного центра в марте этого года. Группа действовала по принципу добровольного и бесплатного участия, и ее цель заключалась в том, чтобы оказывать поддержку Кабинету министров в процессе принятия решений, связанных с Covid-19.
Практическая работа экспертной группы заключалась в оценке сценариев действий правительства и их влияния на снижение распространения вируса SARS-CoV-2, поведение общества, социальные и экономические последствия. В задачи группы не входило предлагать новые решения.
"К сожалению, пока работа экспертной группы велась так, что группа не помогала правительству принимать решения, но мнения экспертов становились частью политического процесса",
Поэтому группа считает, что в нынешних обстоятельствах следует приостановить деятельность на неопределенный срок, но не исключает возможности возобновления сотрудничества.
"Мы также хотим поделиться мнением группы о серьезности нынешней фазы кризиса и действиях, которые могут смягчить негативные последствия", - говорится в заявлении.
Участники группы напоминают, что еще 29 июня предупреждали правительство о том, что при низкой доле вакцинированного населения и с ростом активности людей в помещениях осенью 2021 года возможен значительный рост заболеваемости Covid-19, и этот прогноз сбылся.
1 октября группа экспертов выступила с публичным заявлением, в котором была высказана обеспокоенность по поводу угрожающего развития ситуации. Группа призвала как можно скорее подготовить комплекс жестких мер по ограничению распространения вируса и принять его.
5 и 7 октября были созваны заседания совета по кризисному управлению, на которых обсуждалось подготовленное решение о жестких трехнедельных ограничениях для всех жителей Латвии, однако правительство приняло решение о менее жестких мерах, при этом ограничив в основном только не привитых от Covid-19 и не переболевших им людей.
Группа считает, что запланированные меры не решат проблему перегруженности больниц и правительству уже сейчас нужно принять решение о дальнейших действиях на случай эскалации кризиса.
В группу академических экспертов входили, в частности, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня Гиртс Бригис, доктор медицинских наук Элина Диминя, ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Клавс Седлениекс, руководитель клиники психиатрии Детской клинической университетской больницы Никита Безбородов, экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш и другие.