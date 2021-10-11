Привитым пенсионерам - помощь в оплате счетов: коалиция достигла соглашения

Он сказал, что партнеры согласовали программу содействия вакцинации, разработанную Минфином и Минблагом, которая направлена именно на пожилых людей, которые являются группой самого высокого риска.

По словам премьер-министра, это событие совпадает с периодом, когда резко выросли цены на энергоносители, добавив, что это поможет пожилым справиться и с этой проблемой.

Министр экономики Янис Витенбергс добавил, что поддержка будет выплачиваться в холодные зимние месяцы, когда увеличатся тарифы на тепло. Он также сообщил, что сегодня было поддержано предложение Министерства экономики об увеличении поддержки всех защищенных групп пользователей, включая многодетные семьи и малообеспеченные семьи, чтобы компенсировать резкий рост цен на электроэнергию.

Обе эти меры поддержки помогут покрыть дополнительные расходы, сказал Витенбергс, добавив, что

разработанное решение позволит незамедлительно компенсировать рост цен на электроэнергию как минимум для 150 000 домохозяйств.

Витенбергс напомнил, что подобного роста цен на электроэнергию еще не было в истории Латвии. "С этими дополнительными 10 евро мы поможем всем этим группам преодолеть это время", - сказал министр, добавив, что вопрос может быть рассмотрен в правительстве на следующей неделе.

Как сообщили в Минэкономики,

чтобы компенсировать рост цен на электроэнергию для всех групп защищенных пользователей, из бюджета необходимо дополнительно 17,5 млн евро в год.

Размер поддержки планируется определить дифференцированно: для большой семьи - 20 евро, для малообеспеченного домохозяйства (человека) - 15 евро, для семьи (лица), осуществляющей уход за ребенком-инвалидом - 15 евро, а для человека с первой группой инвалидности или его опекуна - 15 евро.