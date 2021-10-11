Из "побегушника" в "террористы": как Навальному меняют статусы в тюрьме
Российского политика Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии во Владимирской области, сняли с учета как "склонного к побегу", сообщается в его Instagram.
Российского политика Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии во Владимирской области, сняли с учета как "склонного к побегу", сообщается в его Instagram.
По словам оппозиционера, такое решение спецкомиссия приняла единогласно. Позднее та же комиссия так же единогласно проголосовала, чтобы поставить заключенного Навального на учет "как экстремиста и террориста".
Политик назвал произошедшее "хорошей новостью", так как
"Посчитал, что фразу "Навальный Алексей Анатольевич, 1976 г. р., незаконно удерживается на территории ИК-2, отряд № 2" я произнес на видеорегистратор 1669 раз (каждые два часа проверяют, что ты не убежал). И мне это ужасно надоело. А с экстремизмом - кайф. Никто не проверяет.
Алексея Навального объявили "склонным к побегу" еще во время его нахождения в СИЗО "Матросская тишина". По версии ФСИН, он два раза публично говорил "о намерении совершить побег". Сам Навальный назвал произнесенные слова шуткой.
По рассказам Навального, из-за статуса склонного к побегу, по ночам его каждый час будили для проверки, что политик характеризовал как "пытку бессонницей".
Структуры Навального летом этого года были признаны "экстремистскими" организациями.