В Эстонии - новый президент - биолог и директор Национального музея. Что еще о нем известно?

На торжественном заседании Рийгикогу (эстонского парламента) новый президент принес присягу и получил президентские регалии.

Перед официальной церемонией смены президента следующий президент и его жена прибыли во дворец Кадриорг, где их встретила президент Кальюлайд с супругом.

В 17:00 в Кадриоргском художественном музее состоялся прием для представителей конституционных институтов, высокопоставленных государственных чиновников и представителей дипломатического корпуса, на котором выступили новый президент, спикер Рийгикогу Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас.

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Бывший директор Эстонского национального музея Алар Карис был избран президентом 31 августа на голосовании в Рийгикогу. Кандидата, выдвинутого обеими партиями правящей коалиции парламента - Партией реформ и Центристской партией - во втором туре голосования поддержали 72 депутата Рийгикогу, еще восемь бюллетеней не были заполнены.

Кандидатов, выдвинутых обеими партиями правящей коалиции парламента - Партией реформ и Центристской партией - во втором туре голосования поддержали 72 депутата Рийгикогу, восемь бюллетеней не были заполнены.

Чтобы быть избранным, кандидат должен получить поддержку не менее двух третей членов парламента Эстонии, который состоит из 101 депутата или 68 голосов.