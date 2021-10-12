Витенбергс: строгие ограничения помогут лишь на время; нужно увеличить охват вакцинацией

"Если будет большой набор ограничений, запрещено передвижение людей, это не сработает, если за это время не увеличится охват вакцинацией", - сказал Витенбергс.

По его словам, более строгие ограничения уменьшат заболеваемость на какой-то момент, но, "вернувшись назад, мы окажемся там же, где были".

Министр подчеркнул, что нынешний режим чрезвычайной ситуации важен для увеличения вакцинации.

Витенбергс не согласен с тем, что правительство не принимало во внимание рекомендации экспертов в процессе принятия решений.

Как сообщалось, группа экспертов из академической среды прекращает свою деятельность на неопределенный срок, поскольку модель сотрудничества группы с Кабинетом министров не оправдала вложенных усилий.