Вт, 12.10.2021
Можно купить дыхательный аппарат, переносное оборудование, кровати, но персонал - это люди Даниэль Павлютс
Даниэль Павлютс

Витенбергс: строгие ограничения помогут лишь на время; нужно увеличить охват вакцинацией

Янис Витенбергс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Быстрое введение более строгих ограничений на короткий период не даст желаемого результата, если невозможно будет добиться и быстрого увеличения охвата вакцинацией, заявил министр экономики Янис Витенбергс в интервью программе TV3 "900 секунд".

"Если будет большой набор ограничений, запрещено передвижение людей, это не сработает, если за это время не увеличится охват вакцинацией", - сказал Витенбергс.

По его словам, более строгие ограничения уменьшат заболеваемость на какой-то момент, но, "вернувшись назад, мы окажемся там же, где были".

Министр подчеркнул, что нынешний режим чрезвычайной ситуации важен для увеличения вакцинации.

Витенбергс не согласен с тем, что правительство не принимало во внимание рекомендации экспертов в процессе принятия решений.

Как сообщалось, группа экспертов из академической среды прекращает свою деятельность на неопределенный срок, поскольку модель сотрудничества группы с Кабинетом министров не оправдала вложенных усилий.

Группа считает, что введенные ограничения не решат проблему перегруженности больниц, и правительству уже сейчас нужно принять решение о дальнейших действиях на случай эскалации кризиса.


НАВЕРХ
Back