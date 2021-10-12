Тяжелобольная Лариса Гузеева опубликовала видео из палаты

По данным СМИ, у артистки было поражено 60% легких. Сама Гузеева хранила молчание и не выходила в соцсети, однако накануне вечером она опубликовала в Instagram-сторис несколько видеороликов, показав, чем занимается во время лечения.

Лариса засняла свою темную палату, в которой светится экран телевизора. На нем артистка смотрит мультфильм "Котенок по имени Гав".

Фолловеры Гузеевой сочли публикацию хорошим знаком. Они уверены, что знаменитости стало лучше. В комментариях поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, в конце сентября артистка написала в Instagram: "Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание".

Ранее СМИ сообщили, что 62-летняя телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке.