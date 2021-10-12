Суд отклонил кассационную жалобу Лиепиньша по делу против TVNET после 7 лет судебных разбирательств

Напомним, что в 2014 году Латвийская национальная опера и балет (LNOB) подала иск против TVNET за опубликованное на портале мнение об аренде помещения LNO для празднования дня рождения Игоря Крутого, организатора российской "Новой волны" в Юрмале, в то время, когда Россия вторглась в Украину, оккупировав также украинский Крымский полуостров.

В своем постановлении Верховный суд отмечает: несмотря на то, что поданная Лиепиньшем кассационная жалоба соответствует всем нормам закона, коллегия сенаторов не видит оснований для возбуждения кассационного производства. В частности, Верховный суд занимается делами, касающимися правильности применения и толкования норм материального права, а также нарушений процессуальных правовых норм (совершенных в ходе судебного разбирательства).

Рассмотрев кассационную жалобу, коллегия сенаторов пришла к выводу об отсутствии видимых оснований считать, что исход дела, изложенный в обжалуемом приговоре, неверен.

"Семь лет судебных разбирательств с LNO и ее бывшим директором - это очень большой срок, он был бы финансово обременительным для любых латвийских СМИ, особенно по первоначально запрошенной сумме компенсации - почти 130 тысяч евро. Мне очень приятно, что это положительный прецедент в латвийской судебной практике, поскольку он укрепляет право заслуживающих доверия СМИ информировать и просвещать общественность о действиях должностных лиц и учреждений, будь то критическая публикация, разоблачение в ходе журналистского расследования или острое мнение журналиста. Семь лет стоили того, чтобы еще раз доказать, что обязанность СМИ информировать соразмерна предполагаемому попранию чести и достоинства высокопоставленного чиновника или публично неизвестного политического кукловода, если критика обоснована". Том Островскис, главный редактор, TVNET GRUPA

В своей кассационной жалобе Лиепиньш указал, что рассмотрение дела в Окружном суде в письменном порядке могло привести к неправильному его исходу. Верховный суд, со своей стороны, подчеркивает в своем решении, что для такой точки зрения нет очевидных оснований. Соответственно, в кассационной жалобе не указано, как именно рассмотрение дела в письменном порядке могло повлиять на его исход. При этом коллегия сенаторов подчеркивает, что Окружной суд, назначив рассмотрение дела в письменной форме, действовал в соответствии с нормами закона.

Верховный суд также заявил, что ряд аргументов, содержащихся в кассационной жалобе, был направлен на повторное рассмотрение доказательств, что не входит в компетенцию Верховного суда.