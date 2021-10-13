Работники публичного сектора без сертификата смогут работать только с отрицательным тестом

Согласно Распоряжению Кабинета Министров, до 18 октября данный тест может проводиться на рабочем месте с использованием экспресс-тестов на антиген Covid-19, а после 18 октября рабочие обязанности могут выполняться очно только при наличии сертификата.

Этот приказ предусматривает обязательную вакцинацию всех служащих публичного сектора. С 15 ноября свои обязанности там смогут выполнять только лица, вакцинированные или переболевшие Covid-19.

Любой работодатель также обязан оценить необходимость вакцинации каждого работника. Если работодатель сочтет, что для продолжения работы вакцинация необходима, но сотрудник отказывается от вакцинации от Covid-19, работодатель сможет его уволить.

При этом утвержденный регламент предусматривает, что работать удаленно может каждый, если это возможно.