Работники публичного сектора без сертификата смогут работать только с отрицательным тестом

Согласно Распоряжению Кабинета Министров, до 18 октября данный тест может проводиться на рабочем месте с использованием экспресс-тестов на антиген Covid-19, а после 18 октября рабочие обязанности могут выполняться очно только при наличии сертификата.
Этот приказ предусматривает обязательную вакцинацию всех служащих публичного сектора. С 15 ноября свои обязанности там смогут выполнять только лица, вакцинированные или переболевшие Covid-19.
Любой работодатель также обязан оценить необходимость вакцинации каждого работника. Если работодатель сочтет, что для продолжения работы вакцинация необходима, но сотрудник отказывается от вакцинации от Covid-19, работодатель сможет его уволить.
При этом утвержденный регламент предусматривает, что работать удаленно может каждый, если это возможно.
Есть исключения, когда сотрудник может находиться на рабочем месте без сертификата, если во время работы он не вступает в контакт с другими сотрудниками, посетителями или получателями услуг - к примеру, такими как истопник, уборщик, охранник, шофер и другие сотрудники, работающие в отдельном закрытом помещении или на открытом воздухе.