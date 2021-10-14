Жена Гинта Мейи Марта: "Я точно помню свои чувства, когда выпадали волосы"

В борьбе с раком груди Мейя прошла различные проверки, начиная с операций, химиотерапий и медикаментов, которые ее организм по-разному отвергал, и заканчивая выпадением волос. "Я точно помню свои чувства, когда выпадали волосы. Не буду отрицать, что в тот момент я начала сомневаться в собственной женственности. Было бескрайне печально наблюдать, как я теряю часть того, какой я была - как эмоционально, так и физически. Было чувство, что я не живу, а пытаюсь выжить", - рассказывает она.

Путь борьбы с болезнью для Марты не был легким, но самое трудное уже позади.

Болезнь побудила Марту Мейю стать послом кампании "Месяц выявления рака груди". "Говорить с людьми о своем опыте, своем пути - это для меня была и есть очень ценная терапия. Если я смогу помочь хоть одному человеку посредством своего опыта, он будет еще ценнее", - делится Марта.

ФОТО: Privātais arhīvs

"Октябрь как месяц выявления рака груди, отмечается с 1985 года. Чтобы сломать стереотипы и бороться с низким интересом жителей Латвии к этой болезни, мы решили через наши платформы обратиться к обществу с целью информировать и образовывать в вопросах, связанных с раком груди", - рассказывает о начатой кампании Юрий Кузнецов, член правления хоккейного клуба.

В рамках кампании будет опубликовано откровенное интервью Марты Мейи о ее личном опыте, создан цикл передач с известными в Латвии медицинскими экспертами, а также будут собираться пожертвования - 25% от прибыли от проданных билетов на домашние игры 12, 14 и 19 октября будут переданы на благотворительность. Все пожертвованные деньги будут направлены в фонд Rozā vilciens, с помощью которого женщинам, которые когда-либо болели раком груди, будет предоставлена возможность бесплатно получить консультацию психолога или психотерапевта и посетить физиотерапевта.

Dinamo Rīga призывает каждого осознать проблематику рака груди и отозваться на призыв своевременно проходить проверки, чтобы диагностировать болезнь. Любой желающий может принять участие в кампании, совершив пожертвование как юридическое или физическое лицо, используя реквизиты:

AS EXPOBANK, LV09LATC0467233930010 и в платежном поручении указав: "Ziedojums Dinamo Rīga labdarības akcijai sadarbībā ar Rozā vilciens".