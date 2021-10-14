Чт, 14.10.2021
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Жена Гинта Мейи Марта: "Я точно помню свои чувства, когда выпадали волосы"

ФОТО: Privātais arhīvs

Рак груди - наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль у женщин. В Латвии раком груди ежегодно заболевает примерно 1000 женщин. Чтобы привлечь внимание к проблеме выявления рака груди и значимости своевременной диагностики, начата информативная кампания "Месяц выявления рака груди". Послом кампании стала жена игрока хоккейного клуба Dinamo Rīga Гинта Мейя - Марта, которую эта болезнь тоже затронула.

Подсчитано, что в Европе раком груди заболевает каждая 8-9 женщина. Чаще всего рак встречается у более старших женщин, однако в 1 из 4 случаев он диагностируется у женщин моложе 50 лет. Менее 5% случаев рака груди диагностируется у женщин моложе 35 лет. В мировой медицине все еще не хватает знаний о главных причинах возникновения рака груди, однако статистика свидетельствует, что ранняя диагностика болезни повышает шансы на выздоровление и уменьшает количество смертельных случаев. "Цель кампании "Месяц выявления рака груди" - помочь людям понять, что болезнь реальна и может затронуть каждого из нас", - рассказывает главный координатор кампании, руководитель маркетинговых проектов Dinamo Rīga Анника Петрашкевича.

ФОТО: Privātais arhīvs

"Узнав диагноз, меня мучали разные чувства - непонимание, неясность и грусть, которые нередко выливались в слезы. Время остановилось. Почему я, что делать? Я плакала, но это не было признаком слабости, скорее слезы позволяют понять, что нужно бороться, что у меня есть семья и двое маленьких детей, которым я нужна. С этого момента моим главным товарищем стала надежда. Ее усиливали мои близкие, друзья и врачи, которым я очень доверяла", - делится Марта Мейя, у которой рак груди был диагностирован в апреле прошлого года.

В борьбе с раком груди Мейя прошла различные проверки, начиная с операций, химиотерапий и медикаментов, которые ее организм по-разному отвергал, и заканчивая выпадением волос. "Я точно помню свои чувства, когда выпадали волосы. Не буду отрицать, что в тот момент я начала сомневаться в собственной женственности. Было бескрайне печально наблюдать, как я теряю часть того, какой я была - как эмоционально, так и физически. Было чувство, что я не живу, а пытаюсь выжить", - рассказывает она.

Путь борьбы с болезнью для Марты не был легким, но самое трудное уже позади.

Болезнь побудила Марту Мейю стать послом кампании "Месяц выявления рака груди". "Говорить с людьми о своем опыте, своем пути - это для меня была и есть очень ценная терапия. Если я смогу помочь хоть одному человеку посредством своего опыта, он будет еще ценнее", - делится Марта.

ФОТО: Privātais arhīvs

"Октябрь как месяц выявления рака груди, отмечается с 1985 года. Чтобы сломать стереотипы и бороться с низким интересом жителей Латвии к этой болезни, мы решили через наши платформы обратиться к обществу с целью информировать и образовывать в вопросах, связанных с раком груди", - рассказывает о начатой кампании Юрий Кузнецов, член правления хоккейного клуба.

В рамках кампании будет опубликовано откровенное интервью Марты Мейи о ее личном опыте, создан цикл передач с известными в Латвии медицинскими экспертами, а также будут собираться пожертвования - 25% от прибыли от проданных билетов на домашние игры 12, 14 и 19 октября будут переданы на благотворительность. Все пожертвованные деньги будут направлены в фонд Rozā vilciens, с помощью которого женщинам, которые когда-либо болели раком груди, будет предоставлена возможность бесплатно получить консультацию психолога или психотерапевта и посетить физиотерапевта.

Dinamo Rīga призывает каждого осознать проблематику рака груди и отозваться на призыв своевременно проходить проверки, чтобы диагностировать болезнь. Любой желающий может принять участие в кампании, совершив пожертвование как юридическое или физическое лицо, используя реквизиты:

AS EXPOBANK, LV09LATC0467233930010 и в платежном поручении указав: "Ziedojums Dinamo Rīga labdarības akcijai sadarbībā ar Rozā vilciens".

О фонде:

Благотворительный фонд Rozā vilciens был основан в декабре 2014 года, чтобы помочь обеспечить поддержку латвийским женщинам, пострадавшим от рака груди. С момента основания фонда помощь была оказана 700 женщинам, столкнувшимся с этой болезнью. Фонд был создан, консультируясь со специалистами и профессионалами Центра болезней груди Клинической университетской больницы имени П. Страдиня и Латвийского центра онкологии, а также с Латвийским обществом психотерапевтов.


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