В Беларуси будут сажать за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы. У Nexta - почти миллион подписчиков

Соответствующее постановление было принято правительством РБ 12 октября. Оно позволяет признавать "незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях" "экстремистскими формированиями".
Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет тюрьмы.
В Беларуси "экстремистскими" признаны уже больше 100 каналов в Telegram, большинство из них - на политическую тематику, а их авторы критикуют деятельность Александра Лукашенко и его режима в Беларуси.
Крупнейший из таких "экстремистских" каналов, Nexta Live, насчитывает 989 тысяч подписчиков.