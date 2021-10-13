Ср, 13.10.2021
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В Беларуси будут сажать за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы. У Nexta - почти миллион подписчиков

Иллюстративное фото ФОТО: SASCHA STEINBACH / EPA

В Беларуси теперь будут судить подписчиков Telegram-каналов, объявленных "экстремистскими", сообщило в Telegram Главное управление по борьбе с организованной преступностью Беларуси.

Соответствующее постановление было принято правительством РБ 12 октября. Оно позволяет признавать "незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях" "экстремистскими формированиями".

Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет тюрьмы.

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В Беларуси "экстремистскими" признаны уже больше 100 каналов в Telegram, большинство из них - на политическую тематику, а их авторы критикуют деятельность Александра Лукашенко и его режима в Беларуси.

Крупнейший из таких "экстремистских" каналов, Nexta Live, насчитывает 989 тысяч подписчиков.


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