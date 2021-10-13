В Беларуси будут сажать за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы. У Nexta - почти миллион подписчиков

Соответствующее постановление было принято правительством РБ 12 октября. Оно позволяет признавать "незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях" "экстремистскими формированиями".

Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет тюрьмы.

В Беларуси "экстремистскими" признаны уже больше 100 каналов в Telegram, большинство из них - на политическую тематику, а их авторы критикуют деятельность Александра Лукашенко и его режима в Беларуси.