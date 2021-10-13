Женщин приглашают записаться на бесплатные операции по реконструкции груди

В 2020 году ЛЦМ бесплатно выполнил реконструкцию груди семи женщинам из разных регионов Латвии.

"Я очень рад, что латвийские женщины начали актуализировать этот вопрос в течение последних двух лет, они больше не боятся и не стесняются делиться своим печальным опытом, и это влияет как на общественное мнение, так и на решения политиков", - комментирует руководитель ЛЦМ, доктор медицинских наук Калвис Пастарс. "Пока не будет выделено специально предназначенное финансирование на реконструкции груди и не все пациентки с раком груди в Латвии могут жить полноценной жизнью после мастэктомии, мы держим свое обещание, - продолжаем начатую нами благотворительную кампанию, в рамках которой мы бесплатно проведем реконструкцию груди 5 пациенткам победившим рак груди", - говорит Пастарс.

Благодаря мужеству и предприимчивости пациенток больных раком груди, а также общественной поддержке, на портале manabalss.lv было собрано более 13 тысяч голосов граждан Латвии за присвоение государственного финансирования программе реконструкции груди после рака груди. При активном участии Сети сотрудничества латвийских женских неправительственных организаций (Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls), обществ поддержки пациентов с раком груди VITA, Dzīvības koks, Благотворительного фонда Rozā vilciens, бюро омбудсмена, а также Министерства здравоохранения, Национальной службы здравоохранения и комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, которые способствовали более глубокому пониманию проблемы, было достигнуто соглашение о возобновлении программы реконструкции груди в 2022 году. В данный момент проект отправлен на рассмотрение в правительство и в Сейм.

На данный Латвия - единственная страна ЕС без государственного финансирования программы реконструкции груди.

Реконструкция груди является единственным способом для женщины полностью вернуться к жизни и уменьшить или даже полностью устранить осложнения, связанные с лечением рака груди, и вернуть пациенток к полноценной жизни.

В этом году ведущие специалисты Латвийского центра микрохирургии проведут реконструктивные операции пяти пациенткам, у которых, после лечения рака груди - операции, химиотерапии, лучевой терапии или их комбинаций, прошёл по крайней мере один год и нет противопоказаний к операции, и другие факторы риска для здоровья минимальны.

В свою очередь, бесплатные консультации будут предоставлены любой пациентке, которой требуется восстановление одной или обеих грудей. Центр предлагает женщинам присылать заявки с кратким рассказом о себе.

Консультации пациентов и операции будут проводить опытные специалисты центра - микрохирурги и сертифицированные пластические хирурги со значительным опытом применения разносторонних реконструкционных технологий: Dr.med. Калвис Пастарс, Харальдс Адович, Гундарс Крауклис, Янис Зариньш, Нонна Томишева, Марис Круминьш и Марта Таурите.

Женщин, которым необходимо и которые желают получить бесплатную консультацию врача и возможность провести бесплатную реконструкцию груди, просят подать заявку до 05.11.2021, позвонив по телефону +371 28306203 или написав по электронной почте registratura@mcl.lv.

Специалисты центра будут рады получить письма от пациенток, в которых они делятся историями из своей жизни и победой над тяжелой болезнью. Просьба письма присылать на электронную почту Латвийского центра микрохирургии - centre@mcl.lv или по почте: Бривибас гатве 410, Рига, LV-1024.

Время бесплатных консультаций и операций будет определено, учитывая актуальную ситуацию с Covid-19 в стране.

Ежегодно в Латвии примерно у 1200 женщин диагностируется рак груди. Примерно в 30% случаев это происходит на поздней стадии.