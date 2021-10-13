Ребенка уже несколько раз оставляли на обочине Бауского шоссе: автобус просто проезжал мимо

В редакцию передачи обратилась жительница Кекавского края Анита, ребенок который с этого учебного года учится в Бауске. Так как оценки у дочери хорошие, она искала школу получше, и ближайшие были в Риге или Бауске. Семья решила, что удобнее будет ездить в Бауску.

Каждое утро рабочего дня 12-летний ребенок приходит на остановку "Pagrieziens uz Pļavniekkalnu" на Бауском шоссе, где в 6:32, судя по расписанию, должен останавливаться автобус Nordeka. Однако уже трижды ребенок оставался на остановке, так как водители проезжали мимо.

"Приходит на остановку за 15 минут, если вдруг автобус проедет быстрее. В первую неделю все было хорошо, но затем водитель не остановился.

Дочь позвонила и в слезах спросила, что делать. Отец, конечно, побежал за ребенком на остановку и повез сам, так как на следующем автобусе на первый урок уже было не успеть. Поэтому муж опоздал на работу", - пояснила Анита.

По утрам, когда автобус проезжает мимо, семье приходится перепланировать свои дела, чтобы собственными силами доставить девочку в Бауску, так как следующий автобус по расписанию почти через полтора часа.

"Следующий раз, когда автобус не остановился, был через две недели. Позвонила в бауский филиал Nordeka, сообщила об этом диспетчеру. Та ответила, что поговорит с водителями и выяснит, в чем дело, но после этого подобное произошло еще раз, 4 октября.

Ребенок снова остался на остановке, несмотря на то, что светил фонариком и поднимал руку!

Дочь снова позвонила, отец повез в школу. И моя коллега, которая ездит на работу из Баложи, жалуется, что несколько раз были проблемы именно с водителями Nordeka. Опаздывать в школу мой ребенок не может, так как это не оправдание, что водитель не остановился. Каждое утро сидим и ждем, будет ли звонок. В течение месяца это произошло уже трижды!