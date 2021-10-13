Суд оставил под арестом подозреваемого в шпионаже депутата Адамсонса
Суд Видземского предместья Риги сегодня постановил оставить под арестом депутата Сейма Яниса Адамсонса ("Согласие"), подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Суд Видземского предместья Риги сегодня постановил оставить под арестом депутата Сейма Яниса Адамсонса ("Согласие"), подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Решение суда обжалованию не подлежит.
В начале июня суд Видземского предместья применил к Адамсонсу арест в качестве меры пресечения. Адамсонс обжаловал решение в Рижском окружном суде, но окружной суд меру пресечения не изменил.
Согласно закону, арест может применяться только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного расследования, вызывают разумные подозрения, что лицо совершило преступление, наказуемое лишением свободы, и применение другой меры пресечения не может гарантировать, что это лицо не совершит новое преступление или не будет уклоняться от расследования.
По данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа.
По информации Латвийского телевидения, Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы - различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии.
В парламенте Адамсонс входил в комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, комиссию по запросам и подкомиссию по делам Балтии. Хотя Адамсонс не имел доступа к государственной тайне, он имел право участвовать в заседаниях комиссии по обороне, на которых должностные лица предоставляли информацию ограниченного доступа.