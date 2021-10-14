"Я вакцинирована, но меня ограничивают!" Как в обществе реагируют на новые ограничения?

В Латвии до начала 2022 года объявлен режим чрезвычайной ситуации - в течение трех месяцев с целью сокращения распространения Covid-19 действуют более строгие ограничения. Портал Apollo.lv отправился на улицы Риги, чтобы узнать, что думают жители о решениях правительства.

Портал Apollo.lv поинтересовался у встречных, как они оценивают решения, принятые правительством в связи с установленными ограничениями по Covid-19. Мы также спросили людей, что, по их мнению, должна делать общественность, чтобы ограничить распространение Covid-19.

Также журналисты выяснили, что все опрошенные были вакцинированы от коронавируса и проверили, знает ли население, насколько большим должен быть охват вакцинацией, чтобы начать отменять ограничения.

Большинство опрошенных устали от ограничений, особенно от ношения масок, но ни один из них не выразил широкой критики по отношению к принятым решениям.

Относительно процесса вакцинации респонденты указали на ряд проблем - недоверие правительству, дезинформацию и недостаточный охват вакцинацией.

Видео: Сюжет Apollo.lv (на латышском языке)

Мнение социального антрополога

Apollo.lv связался с социальным антропологом Клавом Седлениексом, чтобы узнать мнение эксперта.

"Я не видел и не проводил исследования о позиции общества относительно новых ограничений. Отсутствие контроля за такими краткосрочными вещами является одной из проблем нашей политики",

- пояснил Седлениекс.

"Что касается ограничений, очевидно, что правила, согласно которым непривитые не могут получить доступ к определенным ресурсам, а в некоторых случаях и работать, такая политика более-менее принята, несмотря на то, что многие громко голосовали против обязательной вакцинации, называя ее "принудительной"", - говорит социальный антрополог.

Эксперт отмечает, что есть положительные тенденции - в СМИ отмечается, что люди недовольны, но все же идут на вакцинацию.

"Это то, чего правительство, возможно, и хотело добиться, но на данный момент это не решает кризиса в области здравоохранения",

- поясняет Седлениекс.

Эксперт отмечает, что ужесточение ограничений, в особенности - для привитых, запугало и возмутило всех: "Сейчас трудно сказать, имело ли место какое-то разделение общества".

"Как было с масками - каких только фантазий не было до введения их обязательного ношения. Говорили, что люди падали на землю, не могли дышать, что это унижение", - продолжает Седлениекс.

По словам эксперта, после введения требования носить маску выяснилось, что это ни для кого не является большой проблемой.

"Есть вероятность, что это был страх перед тем, что произойдет - если это введут, произойдет революция. Правда в том, что большая часть общества уже вакцинирована",

- сказал эксперт и отметил что часть общества, которая потенциально могла бы протестовать, становится все меньше и меньше, поэтому разделение не такое большое.

"Больницы больше не справляются, и ситуация с заболеванием уже стала драматической - это может быть заметно, поэтому люди, вероятно, все больше осознают серьезность кризиса и не видят другого выхода", - говорит социальный антрополог.

Охват вакцинацией в Латвии

Продолжая увеличивать темпы вакцинации против Covid-19, на данный момент процесс вакцинации завершили 48,03% населения Латвии, указано в данных Национальной службы здравоохранения (NVD).

Темпы вакцинации растут уже на протяжении месяца. За неделю с 6 сентября в стране было вакцинировано 32 769 человек, и с каждой последующей недели общее количество вакцинированных увеличивалось: с 13 по 19 сентября в общей сложности было введено 34 399 доз вакцины, а в период с 13 по 19 сентября - 41 591.

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С 27 сентября по 3 октября было привито 44 094 человека, а на прошлой неделе - не менее 48 310 человек. По мере роста недельного показателя объемов вакцинации соответственно увеличивается и среднее число людей, прививающихся в день.

В прошлом месяце максимальное число вакцинированных было зарегистрировано в минувшую пятницу, когда оно превысило 10 000 человек.

Во вторник, 12 октября, в основном прививались люди из неприоритетных групп, но были среди них и пожилые люди в количестве 1000 человек, примерно 630 лиц с хроническими заболеваниями, а также несколько сотен представителей профессий, для которых вакцинация стала обязательной.

К понедельнику процесс вакцинации завершили 56,23% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста. В этих расчетах использовались данные ЦСУ о населении Латвии на начало 2021 года. Из тех же данных видно, что курс вакцинации прошли 54,69% латвийцев старше 12 лет.