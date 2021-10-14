"Людей преднамеренно отправляют на смерть": сценарии развития ситуации в Латвии

Как признал Троянский, на заседании правительства министры подчеркнули, что не прислушиваются к экспертам, заявив, что нет смысла вводить жесткую ограничительную модель, поскольку невозможно обеспечить за ней стопроцентный контроль.
Группа экспертов даже не предложила правительству другую модель, разработанную Троянским и Лангиным - "локдаун" на четыре-пять недель. Если бы одновременно получилось повысить уровень вакцинации на 30%, это решение было бы наиболее эффективным в подавлении вируса. В то же время количество госпитализаций никогда не превысило бы критического предела в 1500, и поэтому это - единственный сценарий, позволяющий избежать коллапса системы здравоохранения.
Выбор правительства был сделан в пользу так называемого "зеленого режима", который был дополнен небольшими изменениями,
однако в критическом состоянии Латвии такой сценарий больше не может защитить ее от кризиса в системе здравоохранения или большого количества смертей.
По прогнозам, больницам придется работать в условиях истощения ресурсов более трех месяцев, или 116 дней.
В разгар кризиса в больницах одновременно нуждаться в помощи будут 2587 пациентов с Covid-19. Согласно прогнозам, погибнет 4379 человек - это число подсчитано только с 22 сентября, не считая почти 3000 человек, которые уже умерли в Латвии с начала пандемии. И это только случаи смерти, связанные с Covid-19, но люди будут умирать и из-за куда более обыденных вещей вроде аппендицита.
Ситуацию можно улучшить, если значительно увеличить охват вакцинацией населения. Если бы в течение 45 дней подряд вакцинировалось хотя бы 4500-4800 человек в день, можно было бы спасти 1291 жизнь, а кризис в больнице сократился бы до 71 дня.
Друваскалнс признает: этого "зеленого сценария" могло бы хватить, если бы он был принят в сентябре или раньше.
Троянский обеспокоен тем, что непривитым все еще разрешено собираться, поскольку такие действия идеально подходят для продолжения передачи вируса.
Между тем министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник, 12 октября, анализируя эпидемиологическую ситуацию, признал, что, если принятые ограничения не уменьшат распространение болезни, необходимо будет принять дополнительные меры.
Лиене Ципуле, глава NMPD, подчеркнула, что ни один из сценариев, представленных экспертами, не предполагал, что возможности системы здравоохранения не будут превышены. "И очень странно, что правительство, увидев эти цифры, не предложило что-то более строгое, а предпочло выйти за рамки возможностей системы здравоохранения". Ципуле также подчеркнула, что правительство, видя вялый ход вакцинации, должно было еще летом начать создание полевых госпиталей, чтобы иметь место, куда направить огромный поток пациентов. "Мы обязательно когда-нибудь будем искать виновных,
потому что кто-то должен нести ответственность за то, что людей преднамеренно отправляют на смерть",
Создание полевых госпиталей также обсуждалось в правительстве во вторник - по предложению министра здравоохранения вопрос рассматривался в закрытой части заседания, конкретные детали неизвестны.