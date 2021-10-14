"Людей преднамеренно отправляют на смерть": сценарии развития ситуации в Латвии

Наихудший сценарий

7285 случаев смерти от вируса с 22 сентября по весну, 6099 пациентов, которым одновременно потребуется стационарное лечение в декабре, что в четыре раза превышает максимальные возможности, 103 дня крайней перегрузки системы здравоохранения - такая ситуация могла бы возникнуть, если бы правительство не приняло решение об ограничениях на прошлой неделе.

В конце концов эпидемия постепенно утихнет, так как все больше и больше людей будут вакцинированы или переболеют.

Этот наихудший сценарий предполагает, что весной, когда волна вируса начнет спадать, останется всего около 100 000 человек, которые все еще будут восприимчивы к болезни. Однако число умерших в этой волне более чем в два раза превысит сегодняшнее число жертв Covid-19. Троянский сказал, что модель даже немного оптимистична при рассмотрении смертей и госпитализаций.

Чрезвычайная ситуация

Чтобы избежать катастрофы, стремительно приближающейся к латвийским больницам, эксперты посоветовали правительству выбрать сценарий, который группа под руководством Друваскалнса назвала чрезвычайной ситуацией. По сравнению с более мрачным сценарием, описанным выше, он спасет жизни почти 5000 человек. Однако, поскольку распространенность вируса уже находится на рекордно высоком уровне, даже это решение не поможет избежать перегрузки системы здравоохранения, но кризис не будет таким всеобъемлющим - 1710 пациентов с вирусом будут госпитализированы на пике, а из-за госпитализаций работа больниц будет парализована на 47 дней.

Для достижения этого эффекта контакты между вакцинированными и невакцинированными людьми должны быть сокращены как минимум наполовину, что может быть достигнуто только путем приостановки общественной жизни посредством введения "локдауна" и запрета собраний людей на три недели, включая закрытие школ, кроме детских садов и начальных школ. Эксперты считают, что мобильность непривитых людей нельзя снизить без снижения мобильности общества в целом.

Этот сценарий предполагает, что после "локдауна" на три месяца должен быть введен "зеленый режим", что означает, что вакцинированные и переболевшие будут иметь относительно свободный доступ к услугам, в то время как непривитые будут сталкиваться с ограничениями. Этот "зеленый сценарий" - то, что правительство решило реализовать на прошлой неделе, с некоторыми дополнениями.

Что выбрало правительство

Модель показывает, что "локдаун" на мгновение понизит кривую заболеваемости, но сразу после его окончания она снова пойдет вверх. Эксперты обсуждали предложение продолжить "локдаун" с постепенным снятием ограничений, начиная со школ, однако такое предложение не нашло поддержки.

Хотя премьер-министр Кришьянис Кариньш был готов поддержать самый строгий курс действий, правительство в целом его не поддержало.