Чт, 14.10.2021
Образно ситуацию можно сравнить с кораблем, маневрирующим между глыбами айсберга, которых становится все больше и больше. Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
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"Людей преднамеренно отправляют на смерть": сценарии развития ситуации в Латвии

ФОТО: AFP/SCANPIX

Если Кабинет министров не согласится с призывом экспертов о введении в стране "локдауна" на три недели, в больницах на три месяца может установиться период истощения ресурсов, сообщил в четверг, 14 октября, журнал Ir.

В совете по кризисному управлению, который неделю назад провел более десяти часов в обсуждениях, эпидемиолог Никита Троянский показал министрам формулу, которую он разработал вместе с физиком Айгаром Лангиным для прогнозирования распространения Covid-19 при различных сценариях действий правительства.

Троянский подчеркнул изданию, что эта модель предназначена не для прогнозирования будущего, а для сравнения различных сценариев. Расчеты основаны на предположениях, и один из них предполагает, что 22 сентября в Латвии было около 850 000 человек, не имевших иммунитета к Covid-19 - ни от вакцины, ни от болезни. Другая гипотеза заключается в том, что как только будут госпитализированы по крайней мере 1500 пациентов с Covid-19 одновременно, их смертность возрастет, поскольку больницы больше не смогут оказывать интенсивную помощь всем, кто в ней нуждается.

Привитые люди также могут заразиться, хотя в четыре раза реже, чем непривитые, но важное отличие состоит в том, что у вакцинированных на 85% реже болезнь протекает в настолько тяжелой форме, что им нужно обращаться за помощью в больницу.

Наихудший сценарий

7285 случаев смерти от вируса с 22 сентября по весну, 6099 пациентов, которым одновременно потребуется стационарное лечение в декабре, что в четыре раза превышает максимальные возможности, 103 дня крайней перегрузки системы здравоохранения - такая ситуация могла бы возникнуть, если бы правительство не приняло решение об ограничениях на прошлой неделе.

В конце концов эпидемия постепенно утихнет, так как все больше и больше людей будут вакцинированы или переболеют.

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Этот наихудший сценарий предполагает, что весной, когда волна вируса начнет спадать, останется всего около 100 000 человек, которые все еще будут восприимчивы к болезни. Однако число умерших в этой волне более чем в два раза превысит сегодняшнее число жертв Covid-19. Троянский сказал, что модель даже немного оптимистична при рассмотрении смертей и госпитализаций.

Чрезвычайная ситуация

Чтобы избежать катастрофы, стремительно приближающейся к латвийским больницам, эксперты посоветовали правительству выбрать сценарий, который группа под руководством Друваскалнса назвала чрезвычайной ситуацией. По сравнению с более мрачным сценарием, описанным выше, он спасет жизни почти 5000 человек. Однако, поскольку распространенность вируса уже находится на рекордно высоком уровне, даже это решение не поможет избежать перегрузки системы здравоохранения, но кризис не будет таким всеобъемлющим - 1710 пациентов с вирусом будут госпитализированы на пике, а из-за госпитализаций работа больниц будет парализована на 47 дней.

Для достижения этого эффекта контакты между вакцинированными и невакцинированными людьми должны быть сокращены как минимум наполовину, что может быть достигнуто только путем приостановки общественной жизни посредством введения "локдауна" и запрета собраний людей на три недели, включая закрытие школ, кроме детских садов и начальных школ. Эксперты считают, что мобильность непривитых людей нельзя снизить без снижения мобильности общества в целом.

Этот сценарий предполагает, что после "локдауна" на три месяца должен быть введен "зеленый режим", что означает, что вакцинированные и переболевшие будут иметь относительно свободный доступ к услугам, в то время как непривитые будут сталкиваться с ограничениями. Этот "зеленый сценарий" - то, что правительство решило реализовать на прошлой неделе, с некоторыми дополнениями.

Что выбрало правительство

Модель показывает, что "локдаун" на мгновение понизит кривую заболеваемости, но сразу после его окончания она снова пойдет вверх. Эксперты обсуждали предложение продолжить "локдаун" с постепенным снятием ограничений, начиная со школ, однако такое предложение не нашло поддержки.

Хотя премьер-министр Кришьянис Кариньш был готов поддержать самый строгий курс действий, правительство в целом его не поддержало.

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По словам экспертов, присутствовавших на закрытом заседании правительства, министры были обеспокоены тем, что "локдаун" нельзя будет остановить за три недели, поскольку инерция ситуации была бы даже более драматичной, чем в момент объявления режима ЧС. Кроме того, длительный "локдаун" вызовет недовольство не только со стороны противников вакцинации, но и со стороны вакцинированного населения. Специалисты также подготовили модель, что происходит при "локдауне", если его не контролировать эффективно - количество госпитализированных на пике возрастает до 2614, а количество смертей достигнет 3463.

Как признал Троянский, на заседании правительства министры подчеркнули, что не прислушиваются к экспертам, заявив, что нет смысла вводить жесткую ограничительную модель, поскольку невозможно обеспечить за ней стопроцентный контроль.

Группа экспертов даже не предложила правительству другую модель, разработанную Троянским и Лангиным - "локдаун" на четыре-пять недель. Если бы одновременно получилось повысить уровень вакцинации на 30%, это решение было бы наиболее эффективным в подавлении вируса. В то же время количество госпитализаций никогда не превысило бы критического предела в 1500, и поэтому это - единственный сценарий, позволяющий избежать коллапса системы здравоохранения.

Выбор правительства был сделан в пользу так называемого "зеленого режима", который был дополнен небольшими изменениями,

однако в критическом состоянии Латвии такой сценарий больше не может защитить ее от кризиса в системе здравоохранения или большого количества смертей.

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По прогнозам, больницам придется работать в условиях истощения ресурсов более трех месяцев, или 116 дней.

В разгар кризиса в больницах одновременно нуждаться в помощи будут 2587 пациентов с Covid-19. Согласно прогнозам, погибнет 4379 человек - это число подсчитано только с 22 сентября, не считая почти 3000 человек, которые уже умерли в Латвии с начала пандемии. И это только случаи смерти, связанные с Covid-19, но люди будут умирать и из-за куда более обыденных вещей вроде аппендицита.

Что делать?

Ситуацию можно улучшить, если значительно увеличить охват вакцинацией населения. Если бы в течение 45 дней подряд вакцинировалось хотя бы 4500-4800 человек в день, можно было бы спасти 1291 жизнь, а кризис в больнице сократился бы до 71 дня.

Друваскалнс признает: этого "зеленого сценария" могло бы хватить, если бы он был принят в сентябре или раньше.

Троянский обеспокоен тем, что непривитым все еще разрешено собираться, поскольку такие действия идеально подходят для продолжения передачи вируса.

Между тем министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник, 12 октября, анализируя эпидемиологическую ситуацию, признал, что, если принятые ограничения не уменьшат распространение болезни, необходимо будет принять дополнительные меры.

Лиене Ципуле, глава NMPD, подчеркнула, что ни один из сценариев, представленных экспертами, не предполагал, что возможности системы здравоохранения не будут превышены. "И очень странно, что правительство, увидев эти цифры, не предложило что-то более строгое, а предпочло выйти за рамки возможностей системы здравоохранения". Ципуле также подчеркнула, что правительство, видя вялый ход вакцинации, должно было еще летом начать создание полевых госпиталей, чтобы иметь место, куда направить огромный поток пациентов. "Мы обязательно когда-нибудь будем искать виновных,

потому что кто-то должен нести ответственность за то, что людей преднамеренно отправляют на смерть",

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- отметила Ципуле.

Создание полевых госпиталей также обсуждалось в правительстве во вторник - по предложению министра здравоохранения вопрос рассматривался в закрытой части заседания, конкретные детали неизвестны.


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