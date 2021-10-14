211 человек с первой вакциной AstraZeneca остались без ковид-сертификата

Ранее уже после получения первой вакцины Vaxzevria от AstraZeneca привитым выдавался ковид-сертификат, но с вступлением в силу режима чрезвычайной ситуации в стране он стал доступен только тем, кто прошел полный курс вакцинации.

Однако такие изменения не вносились намеренно, пояснили в Минздраве. Это объясняется технической неточностью, которую планируется исправить и восстановить сертификаты в ближайшее время.

"Конечно, первая мысль и первые эмоции были замешательством и, надо признать, злостью", - сказала Майя Рябова, получившая свою первую вакцину AstraZeneca в Медицинском центре Салдуса. Она входит в число людей, получивших сертификат о вакцинации против Covid-19 на 22-й день после прививки.

К ее удивлению, сейчас ее сертификат аннулирован. в такую ситуацию попали 211 человек, которые получили свою первую дозу AstraZeneca до 11 октября.

В чем сложность ситуации?

У вакцины AstraZeneca длительный период между получением первой и второй дозы, поэтому люди, у которых аннулирован сертификат, могут не успеть пройти полный курс вакцинации до 15 ноября, когда многие работники как в государственном, так и в частном секторе обязаны быть привитыми.

Примечательно, что и Салдусский медицинский центр, и другие учреждения вакцинации узнали об этих изменениях от клиентов, а не от ответственных государственных учреждений.