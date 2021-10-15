ReTV: Невакцинированные часто используют больничные листы, чтобы не ходить на работу и получать деньги

11 октября вступил в силу закон, позволяющий работодателю требовать вакцинацию работника от Covid-19. Но теперь те, кто не хочет вакцинироваться, пользуются возможностью уйти в оплачиваемый отпуск - попросить у семейного врача больничный листок. "Это деградирует все, что можно представить, любую человечность, любое человеческое отношение друг к другу", - говорит Марика Грусле, семейный врач.

Инга Земдега-Грапе - предприниматель. У нее работает 140 сотрудников, из которых, по ее предположениям, 60% не были вакцинированы. Если сотрудник берет больничный листок, предприятие несет большой убыток компании, но если он будет фиктивным, убытки будут еще больше.

"Это создает проблемы для сотрудников: один выпадает из процесса, а другие берут на себя его работу, что приводит к потере эффективности",

- говорит Земдега-Грапе.

"Минусы в том, что работодатель ставится перед фактом, что у него нет сотрудников, и работник в это время не может быть уволен. Первые десять дней работодатель просто должен платить не за что, если работник фиктивно болен", - поясняет Лилита Бекере, заместитель председателя правления Ассоциации бухгалтеров Латвийской Республики.

Руководитель Nemo говорит, что самое сложное - доказать, что работнику действительно нужна справка о нетрудоспособности.

"У меня были сотрудники, которые говорили: "Завтра я пойду на больничный, мне не нравится эта работа". Это означает, что по какой-то причине больничные листы могут быть выданы даже при отсутствии видимых или значительных признаков заболевания. Мне сложно судить, но мы видим, что сотрудники этим пользуются."

Тем временем семейный врач Марика Грусле заявила ReTV Ziņas, что ее позиция будет строгой - никаких допущений при оформлении больничных листов. Она ожидает, что такие просьбы последуют, но сообщила своим пациентам, что со стороны врача не будет никакой несправедливости. Однако повышенный спрос может указывать на то, что в Латвии есть семейные врачи, которые выдают такие документы даже не видя пациента, просто по звонку. Бухгалтер Лилита Бекере объяснила, что даже если компания подозревает, что больничный лист фиктивный - уволить сотрудника все равно не удастся. "Человек уходит по больничному, в это время сделать ничего с этим нельзя. Возникает ситуация, когда работодатель находится в не очень удобной роли".

Ситуация с фиктивными больничными листками была всегда, но во время Covid-19 она стала более выраженной, - поясняют и предприниматели, и врачи, но искоренить эту ситуацию сложно. Следует отметить, что после десятого дня болезни убытки за такого здорового человека на больничном покрывает уже государство, и убытки эти - серьезные.