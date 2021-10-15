Плявниеки, Агенскалнс и не только: с сегодняшнего дня организуется выездная вакцинация нового типа

Для этой цели предназначены три специально оборудованных автобуса, которые будут находиться в том или ином месте Риги от трех до четырех часов.

Вакцинация в них будет проходить по принципу живой очереди, то есть без предварительной записи.

Сегодня услуги выездной вакцинации будут оказываться:

до 11:00 на автостоянке возле магазина Lidl на ул. С. Эйзенштейна, 81,

с 11:00 до 15:00 - на стоянке возле магазина Maxima на ул. А. Сахарова, 20А,

с 16:00 до 20:00 - в Берги, на стоянке у магазина Depo, шоссе Рига-Сигулда, 6.

Проект будет реализован в Межциемсе, Плявниеки, Московском форштадте, в центре, Болдерае, Дарзини, Агенскалнсе, на Тейке, Саркандаугаве и еще в 49 местах Риги.

Какие препараты?

По сообщению отдела, в этих пунктах будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson, а пропускная способность автобусов составит до 100 эпизодов вакцинаций на мобильный пункт, что в общей сложности обеспечит 900 прививок в день.

Автобусы будут останавливаться максимально близко к жилым массивам, а также у магазинов или рынков.