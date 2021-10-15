Политэмигрантка из Беларуси в Эстонии: учить язык - вопрос уважения к стране, в которую приехал

- Впервые я побывала в Эстонии лет в 12. Это был мой первый полет на самолете, мы летели с сестрой. Потом я более-менее часто бывала здесь, потому что четыре года назад сюда переехала моя сестра и одна из компаний мужа тоже зарегистрирована и работает в Эстонии. Основной холдинг у них в Голландии, в Эстонии живет его партнер, и в Беларуси бизнес.

- У вас есть работа в Эстонии?

- Да, я работаю. Я стала работать фактически сразу после родов, у меня не могло быть такой ситуации, что с космоса валятся деньги и я оплачиваю все счета, поэтому я работала сразу. У меня есть моя компания Red Graphic, которая работает с клиентами по всему миру, и я продолжала работать с ней. Устроилась дополнительно на работу в эстонскую компанию мужа, и благодаря этому я смогла получить вид на жительство. Сейчас я открыла Red Graphic здесь, в Эстонии, и вот с октября буду там директором.

- Учите ли вы эстонский, чувствуете ли в нем необходимость?

- Я учу эстонский, сейчас у меня перерыв, потому что одни курсы закончились, а на другие я жду, когда меня запишут. Я считаю, что это в принципе вопрос уважения к стране, в которую ты приехал. Не пытаться даже выучить язык как-то нелогично, плюс опять же, я не знаю, сколько здесь проживу, но исходя из того, что моя старшая дочь ходит здесь в школу, а младшая будет играть на детской площадке, конечно, для меня важно, чтобы они могли общаться со всеми детьми, в том числе с теми, которые говорят только по-эстонски. Хотя, как правило, они все говорят еще и по-английски, а по-английски как раз моя дочка уже разговаривает.

Можно ли прожить в Эстонии, не зная эстонского? Да, конечно, можно. Все говорят на английском, у врачей или в банке даже можно получить информацию на русском в большой объеме. Дает ли мне это возможность не учить эстонский? Нет, я бы хотела выучить язык.

Чувство безопасности - главное отличие

- Какие, по-вашему, главные сложности жизни в Эстонии? С какими проблемами вы столкнулись?