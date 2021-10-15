Власти Польши проголосовали за изгнание нелегальных мигрантов

Депутаты Европарламента также одобрили план правительства построить более основательный забор на границе с Беларусью, чтобы предотвратить нелегальный въезд мигрантов. Предполагается, что этот забор будет стоить 353 миллиона евро.

Согласно недавно принятой поправке к закону, иностранец, который был остановлен после незаконного пересечения польской границы, должен будет покинуть территорию Польши и ему будет запрещен въезд в Польшу на срок от шести месяцев до трех лет.

Польские власти также будут иметь право "оставить без рассмотрения" ходатайство о предоставлении убежища, поданное иностранцем, остановленным сразу после незаконного попадания на территорию страны, только если он не прибыл из страны, где "[его] жизнь и свобода подвергаются риску".

Правозащитные организации уже обвинили Польшу в остановке мигрантов на границе и выталкивание их к Беларуси.

Несколько НПО критиковали Польшу за объявление чрезвычайного положения на границе, в том числе за запрет журналистам и благотворительным организациям находиться в приграничной зоне.

Поправка к закону была принята через два дня после того, как Конституционный суд Польши постановил, что некоторые статьи Договора о Европейском Союзе (ЕС) несовместимы с Конституцией Польши.

Польская полиция сообщила в четверг, что на границе с Беларусью был обнаружен еще один мертвый мигрант. В результате

количество мигрантов, погибших на границе между двумя странами, за последние месяцы увеличилось до семи человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции (IOM) заявили в сентябре, что они были "шокированы и напуганы" этими случаями смерти мигрантов.

В рамках масштабной гибридной атаки режима Александра Лукашенко в последние месяцы тысячи нелегальных иммигрантов, большинство из которых прибывают в Беларусь в качестве туристов из Ирака, были направлены в Латвию, Литву и Польшу.