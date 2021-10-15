Пт, 15.10.2021
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Николай Басков признался, что однажды сжег Лайме Вайкуле волосы

ФОТО: кадр из видео/ коллаж TVNET

Российский певец Николай Басков признался в шоу Иды Галич "Звезда в ответе" на канале МУЗ-ТВ, что его шутка с огнетушителем серьезно навредила Лайме Вайкуле и заставила убежать Аллу Пугачеву.

Дело в том, что на дне рождения Александра Буйнова Басков решил полить присутствующих из огнетушителя. Певец подумал, что это будет смешно. 

На мероприятии были Лайма Вайкуле, Игорь Крутой, Алла Пугачева. Правда, Примадонна, увидев, что Басков берет огнетушитель, что-то шепнула Максиму Галкину и поспешно вышла.

"На одной из вечеринок я полил всех огнетушителем: сжег волосы Лайме, она потом долго их восстанавливала. Как говорит Игорь Крутой, он впервые видел, как Алла Борисовна бегает. Я настолько непредсказуемый человек. Иногда сам не знаю, чего от себя самого ожидать", - цитирует Баскова "Экспресс-газета".

СМИ утверждают, что после шутки Николая Вайкуле год боролась с потерей объема волос и ломкими кончиками.


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