Николай Басков признался, что однажды сжег Лайме Вайкуле волосы

Дело в том, что на дне рождения Александра Буйнова Басков решил полить присутствующих из огнетушителя. Певец подумал, что это будет смешно.

"На одной из вечеринок я полил всех огнетушителем: сжег волосы Лайме, она потом долго их восстанавливала. Как говорит Игорь Крутой, он впервые видел, как Алла Борисовна бегает. Я настолько непредсказуемый человек. Иногда сам не знаю, чего от себя самого ожидать", - цитирует Баскова "Экспресс-газета".