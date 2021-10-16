Фото ⟩ 5-й день RFW: Collected Story

В своих изделиях дизайнер предлагает тонкую грань между свободой и сдержанностью. Музой бренда является динамичная женщина, которая предпочитает женственный стиль, но не возражает против его современной и местами игривой интерпретации. Визитная карточка это внутренняя сторона изделия, всегда выполненная из шелка. Натуральные материалы, пряжа высокого качества и ручная работа собраны вместе в каждом изделии от Collected Story.