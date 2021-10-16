Сб, 16.10.2021
Мы видим, что у нас растет число положительных случаев. Мы сегодня отправили 80 классов на карантин, и это абсолютный рекорд для Bior. Ольга Валциня, зам. директора Bior по вопросам лабораторий
Ольга Валциня, зам. директора Bior по вопросам лабораторий

Фото ⟩ 5-й день RFW: Collected Story

5-й день RFW: Collected Story ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Еще один, но не последний показ, это - Collected Story. Смотрите фото!

Галерея: 5-й день RFW: Collected Story

  • О бренде

Collected Story - молодой Латвийский бренд, основателем которого является Миланна Гавалешко, выпускница Rīgas Dizaina Skola и Burda Skolа.

В своих изделиях дизайнер предлагает тонкую грань между свободой и сдержанностью. Музой бренда является динамичная женщина, которая предпочитает женственный стиль, но не возражает против его современной и местами игривой интерпретации. Визитная карточка это внутренняя сторона изделия, всегда выполненная из шелка. Натуральные материалы, пряжа высокого качества и ручная работа собраны вместе в каждом изделии от Collected Story.


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