Фото ⟩ 5-й день RFW: Collected Story
Еще один, но не последний показ, это - Collected Story. Смотрите фото!
Еще один, но не последний показ, это - Collected Story. Смотрите фото!
Галерея: 5-й день RFW: Collected Story
Collected Story - молодой Латвийский бренд, основателем которого является Миланна Гавалешко, выпускница Rīgas Dizaina Skola и Burda Skolа.
В своих изделиях дизайнер предлагает тонкую грань между свободой и сдержанностью. Музой бренда является динамичная женщина, которая предпочитает женственный стиль, но не возражает против его современной и местами игривой интерпретации. Визитная карточка это внутренняя сторона изделия, всегда выполненная из шелка. Натуральные материалы, пряжа высокого качества и ручная работа собраны вместе в каждом изделии от Collected Story.