Пт, 15.10.2021
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Лиене Ципуле, глава NMPD

Невакцинированным не нужна самоизоляция по возвращении из шести стран Европы

Иллюстративное фото ФОТО: NACHO DOCE/REUTERS

Невакцинированные от Covid-19 люди смогут не соблюдать самоизоляцию по прибытию в Латвию из шести стран Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Невакцинированные жители смогут не соблюдать самоизоляцию, приезжая в Латвию из Италии, Испании, Польши, Мальты, Лихтенштейна и Ватикана.

Кумулятивный показатель заболевших рассчитанный SPKC согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на 100 000 человек в течение 14 дней, в Латвии составил 864.4, а неделю назад - 580,9. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭК на данный момент - 165.8.

В Эстонии показатель вырос и в течение прошедшей недели достиг 859.2 (неделю назад - 658.6). В свою очередь показатель Литвы вырос с 795.5 до 972.2.

В свою очередь за пределами ЕС и ЕЭК самоизоизоляцию невакцинированным нужно будет соблюдать по возвращению из Великобритании, Канады, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины. Среди "зеленых" стран - Катар, Уругвай, Руанда, Чили, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт и специальные административные районы Макао и Гонконга.

Въезжая в Латвию из страны, в которой кумулятивное число случаев Covid-19 за 14 дней на 100 000 человек превышает 75, обязательно нужно соблюдать десятидневный период самоизоляции. Время самоизоляции можно сократить, сделав на седьмой день тест и получив отрицательный результат. Самоизоляцию могут не соблюдать люди с годным сертификатом вакцинированного или переболевшего.

Самоизоляцию могут не соблюдать дети до 12 лет, путешествующие со взрослыми, освобожденными от требования самоизолироваться. Однако, в таких случаях дети десять дней после въезда обязаны не контактировать с лицами вне своего домохозяйства, не посещать публичные мероприятия и детские коллективы и не пользоваться общественным транспортом.


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