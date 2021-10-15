Невакцинированным не нужна самоизоляция по возвращении из шести стран Европы

Невакцинированные жители смогут не соблюдать самоизоляцию, приезжая в Латвию из Италии, Испании, Польши, Мальты, Лихтенштейна и Ватикана.

Кумулятивный показатель заболевших рассчитанный SPKC согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на 100 000 человек в течение 14 дней, в Латвии составил 864.4, а неделю назад - 580,9. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭК на данный момент - 165.8.

В Эстонии показатель вырос и в течение прошедшей недели достиг 859.2 (неделю назад - 658.6). В свою очередь показатель Литвы вырос с 795.5 до 972.2.

В свою очередь за пределами ЕС и ЕЭК самоизоизоляцию невакцинированным нужно будет соблюдать по возвращению из Великобритании, Канады, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины. Среди "зеленых" стран - Катар, Уругвай, Руанда, Чили, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт и специальные административные районы Макао и Гонконга.

Въезжая в Латвию из страны, в которой кумулятивное число случаев Covid-19 за 14 дней на 100 000 человек превышает 75, обязательно нужно соблюдать десятидневный период самоизоляции. Время самоизоляции можно сократить, сделав на седьмой день тест и получив отрицательный результат. Самоизоляцию могут не соблюдать люди с годным сертификатом вакцинированного или переболевшего.