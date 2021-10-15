Некоторые подростки размышляют о прививке в тайне от родителей из-за их осуждения

ReTV поговорил с некоторыми ребятами, которые хотят пройти вакцинацию и поскорее вернуться к, по их мнению, более интересной повседневной жизни, но родители не разрешают.

Парадоксально, но в некоторых таких семьях родители сами вакцинированы от Covid-19. "Да, моя мама и сестра вакцинированы. Мой папа считает, что вакцина вредна для моего здоровья", - сказал ученик 9-го класса.

"Я слышал от других, что если они провакцинируются в тихую, их выгонят из дома", - рассказал другой ученик 9-го класса.

Организация родителей Mammamuntetiem.lv также получает информацию о молодых людях, семьи которых не разрешают им сделать прививку.

"И еще более безумное, чего я и представить себе не могла, но сейчас мы получаем известия о том, что сами партнеры (муж или жена) тайно собираются делать прививку", - говорит глава организации Инга Акментиня-Смилдзиня.

Напомним, что любой молодой человек в возрасте от 14 лет может получить вакцину без разрешения родителей, а подростки в возрасте от 12 до 14 лет нуждаются в одобрении родителей или опекунов.

Для вакцинации подростков против Covid-19 рекомендуют вакцину Pfizer/BioNTech

На основании имеющейся в настоящее время информации и данных регистров здравоохранения разных стран Государственный совет по иммунизации (IVP) рекомендует для вакцинации детей и подростков против Covid-19 использовать вакцину Pfizer/BioNTech.

"IVP следил как за сообщениями из скандинавских стран, так и за данными из Канады и США, а также советом был заслушан отчет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о частоте заболевания миокардитом после вакцинации мРНК-вакцинами", - рассказала председатель IVP Даце Завадска.

Она пояснила, что зарегистрированная EMA вакцина против Covid-19 Spikevax производства Moderna демонстрирует более высокую иммуногенность, или иммунный ответ, что в этой возрастной группе может быть связано с более высоким риском развития выявленного побочного эффекта мРНК-вакцин - миокардита и перикардита.