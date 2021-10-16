Депутат британского парламента Дэвид Эмесс убит на встрече с избирателями. Полиция считает убийство терактом

"Новость о гибели сэра Дэвида просто ужасна, - написала в "Твиттере" супруга нынешнего британского премьера Кэрри Джонсон. - Он был добрейшим человеком, безумно любил животных, был настоящим джентльменом. Так несправедливо! Все наши мысли - о его супруге и детях".
Большое потрясение для маленького города
Жители городка Ли-он-Си, в котором произошла трагедия, после известия об убийстве своего депутата спонтанно вышли на улицы, многие с трудом сдерживали слезы.
"Я знал его много лет, и он всегда был приветлив со всеми, - говорит товарищ Дэвида по партии Рофик Али. - Я никогда его не забуду".
"Такого рода вещи здесь просто не происходят, - недоумевает Алиша Кодабаккус. - Это такое тихое и чудесное место, но это произошло прямо в церкви, рядом со школой, и это так неожиданно, что мы глубоко потрясены".
"Просто не могу поверить, что вот этим утром он был с нами, а теперь его нет", - признается член местного совета Саутенда от Консервативной партии Кевин Бак, проработавший с сэром Дэвидом 10 лет.
По словам местного викария Кевина Хейла, вся община потрясена и не может поверить в случившееся.
"Сэр Дэвид был нашим соседом, частым гостем и хорошим другом церкви, его все здесь знали в лицо, и он во всем поддерживал нашу общину", - говорит викарий.
"Он не хотел быть министром, не хотел высоких должностей, он просто хотел быть полезным для своих избирателей, - говорит о Дэвиде Эмессе член местного совета острова Кэнви, консерватор Рэй Хауард. - И он был замечательным человеком и прекрасным депутатом".
Как охраняют депутатов в их округах?
Вопрос о безопасности членов парламента весьма остро стоял в политической повестке дня еще до трагического убийства Джо Кокс в 2016 году.
Тогда всем депутатам было предложено установить дома и в приемных так называемую тревожную кнопку для вызова полиции, улучшить освещение, а также поставить дополнительные замки и засовы.
До этого тем депутатам, кто опасался за свою безопасность и хотел принять дополнительные меры защиты, предлагалось обращаться в полицию, которая должна была оценить степень риска в каждом конкретном случае и дать письменные рекомендации.
По официальным данным, затраты на дополнительные меры по охране депутатов выросли со 171 тыс. фунтов (около 202 тыс. евро) в 2015-16 годах до £4,2 млн (4,96 млн евро) в 2017-18 году.
Парламент также дает депутатам и их помощникам рекомендации по снижению рисков, включая меры безопасности при проведении встреч с избирателями, работе на дому и с почтой.
В начале года парламент издал доклад, в котором содержатся рекомендации полиции, как поступать в случае агрессивного поведения в отношении депутатов и как определять "угрозу для демократии" при правонарушениях в отношении парламентариев.