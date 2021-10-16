Депутат британского парламента Дэвид Эмесс убит на встрече с избирателями. Полиция считает убийство терактом

ФОТО: PA Media

Пока методистская церковь Бельфэрс, где проводил прием избирателей и был убит сэр Дэвид, продолжает находиться в полицейском оцеплении, местные жители приносят цветы, чтобы отдать дань памяти своему депутату.

ФОТО: PA Media

Над резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в знак траура был также приспущен флаг.

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Консерватор-социалист, любитель животных, настоящий джентльмен

Сэр Дэвид Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении почти 40 лет был рядовым, но при этом весьма заметным членом Консервативной партии. Он стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс еще в 1983 году.

Он получил особую известность среди однопартийцев, когда смог удержать за собой парламентское кресло в 1992 году, после сокрушительного поражения консерваторов на выборах.

Воспитанный в традициях католической церкви, сэр Дэвид скорее относился к социал-консерваторам: он вел активную кампанию против абортов и в защиту прав животных.

ФОТО: PA Media

Одной из поставленных им целей в последнее время было поднятие статуса города Саутенд-он-Си (с 1997 года Эмесс избирался от округа Саутенд-Уэст) до "сити" в графстве Эссекс.

Это не первый случай нападения на депутатов. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс была убита возле своей приёмной в местечке Бёрсталл недалеко от Лидса.

"В это сложное время мы всей душой болеем за него и за семью", - сказали в благотворительном фонде имени Джо Кокс, созданном после ее гибели.

Два бывших премьер-министра Великобритании уже отозвались на трагическую новость в "Твиттере".

This is the most devastating, horrific & tragic news. David Amess was a kind & thoroughly decent man - & he was the most committed MP you could ever hope to meet. Words cannot adequately express the horror of what has happened today. Right now, my heart goes out to David’s family — David Cameron (@David_Cameron) October 15, 2021

"Это самая опустошительная, ужасная и трагическая новость, - написал Дэвид Кэмерон. - Дэвид Эмесс был добрейшим, в высшей степени порядочным человеком. И он был самым преданным делу человеком из всех, кого мне доводилось встречать. Нет слов, чтобы описать весь ужас случившегося сегодня. Я всем сердцем с семьей Дэвида."

"Новость о смерти сэра Дэвида разбила мне сердце, - признается в свою очередь Тереза Мэй. - Такой достойный человек, уважаемый депутат, убит в своем же округе при исполнении своих общественных обязанностей. Это настоящая трагедия для демократии. В помыслах и молитвах я сейчас с семьей Дэвида".